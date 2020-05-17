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Снова стал отцом: у Олега Ляшко родился сын

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У Олега Ляшко родился сын - что известно о сыне Ляшко
Олег Ляшко разом з дружиною Росітою / facebook.com/O.Liashko

Лидер Радикальной партии и бывший нардеп Верховной Рады Олег Ляшко 17 мая второй раз стал отцом. У него родился сын.

Олег Ляшко поблагодарил медработников роддома. Об этом он написал в своей странице в фейсбук.

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Родился сын! Спасибо Богу и жене за самое большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома,
– говорится в его заметке.

Сам Ляшко еще не рассказал, как супруги планируют назвать сына.

Олег Ляшко
Ляшко давно приготовился к рождению сына / Фото из инстаграма Олега Ляшко

Что известно о личной жизни Олега Ляшко?
В июне 2018 года Ляшко женился на Росите Сайранен. До этого они находились 20 лет в гражданском браке.

Стоит отметить, что у главного радикала страны есть также взрослая дочь Владислава Горбенко.

Автор: Олег Терещенко
Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Радикальная партия Олег Ляшко Новости политики
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