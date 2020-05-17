Снова стал отцом: у Олега Ляшко родился сын

Лидер Радикальной партии и бывший нардеп Верховной Рады Олег Ляшко 17 мая второй раз стал отцом. У него родился сын.

Олег Ляшко поблагодарил медработников роддома. Об этом он написал в своей странице в фейсбук.

Читайте также Неудобно получилось: Ляшко замуровал не тот вход в ресторан "Велюр"

Родился сын! Спасибо Богу и жене за самое большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома,

– говорится в его заметке.

Сам Ляшко еще не рассказал, как супруги планируют назвать сына.



Ляшко давно приготовился к рождению сына / Фото из инстаграма Олега Ляшко

Что известно о личной жизни Олега Ляшко?

В июне 2018 года Ляшко женился на Росите Сайранен. До этого они находились 20 лет в гражданском браке.



Стоит отметить, что у главного радикала страны есть также взрослая дочь Владислава Горбенко.