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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Знову став батьком: в Олега Ляшка народився син

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В Олега Ляшка 17 травня народився син - що відомо про сина Ляшка
Олег Ляшко разом з дружиною Росітою / facebook.com/O.Liashko

Лідер Радикальної партії і екснардеп Верховної Ради Олег Ляшко 17 травня вдруге став батьком. У нього народився син.

Олег Ляшко подякував медпрацівникам пологового будинку. Про це він написав у своїй фейсбук-сторінці.

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Народився син! Дякую Богу і дружині за найбільше щастя на світі! Щиро дякую нашим найкращим медпрацівникам пологового будинку,
– мовиться в його дописі.

Сам Ляшко ще не розповів, як подружжя планує назвати сина.

Олег Ляшко
Ляшко заздалегідь приготувався до народження сина / Фото з інстаграму Олега Ляшка

Що відомо про особисте життя Олега Ляшка? У червні 2018 року Ляшко одружився з Росітою Сайранен. До цього вони перебували 20 років у громадянському шлюбі. 

Варто зазначити, що в головного радикала країни є також доросла донька Владислава Горбенко.

Автор: Олег Терещенко
Теги: Новини України Діти і неповнолітні Радикальна партія Олег Ляшко Новини політики
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