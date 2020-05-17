Знову став батьком: в Олега Ляшка народився син

Лідер Радикальної партії і екснардеп Верховної Ради Олег Ляшко 17 травня вдруге став батьком. У нього народився син.

Олег Ляшко подякував медпрацівникам пологового будинку. Про це він написав у своїй фейсбук-сторінці.

Читайте також Незручно вийшло: Ляшко замурував не той вхід у ресторан "Велюр"

Народився син! Дякую Богу і дружині за найбільше щастя на світі! Щиро дякую нашим найкращим медпрацівникам пологового будинку,

– мовиться в його дописі.

Сам Ляшко ще не розповів, як подружжя планує назвати сина.



Ляшко заздалегідь приготувався до народження сина / Фото з інстаграму Олега Ляшка

Що відомо про особисте життя Олега Ляшка? У червні 2018 року Ляшко одружився з Росітою Сайранен. До цього вони перебували 20 років у громадянському шлюбі.



Варто зазначити, що в головного радикала країни є також доросла донька Владислава Горбенко.