Знову став батьком: в Олега Ляшка народився син
Лідер Радикальної партії і екснардеп Верховної Ради Олег Ляшко 17 травня вдруге став батьком. У нього народився син.
Олег Ляшко подякував медпрацівникам пологового будинку. Про це він написав у своїй фейсбук-сторінці.
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Народився син! Дякую Богу і дружині за найбільше щастя на світі! Щиро дякую нашим найкращим медпрацівникам пологового будинку,
– мовиться в його дописі.
Сам Ляшко ще не розповів, як подружжя планує назвати сина.
Ляшко заздалегідь приготувався до народження сина / Фото з інстаграму Олега Ляшка
Що відомо про особисте життя Олега Ляшка? У червні 2018 року Ляшко одружився з Росітою Сайранен. До цього вони перебували 20 років у громадянському шлюбі.
Варто зазначити, що в головного радикала країни є також доросла донька Владислава Горбенко.
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