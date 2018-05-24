Снова в Верховной Раде: Мустафа Найем наконец вышел на работу

Впервые после избиения на работу в парламент вышел Мустафа Найем.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Он рассказал, что уже практически выздоровел. Из больницы его выписали вчера. Однако, теперь его ждет экспертиза о степени тяжести повреждений. Именно от нее будет зависеть, какие санкции применят к нападающим на нардепа.

Трое парней сейчас под домашним арестом, один в бегах, мы надеемся, что он вернется или его экстрадирует азербайджанская власть,

– отметил Мустафа Найем, народный депутат от БПП.

Напомним, 30 апреля в центре Киева народного депутата Мустафу Найема избили парни, с которыми у него произошел конфликт из-за опасного нарушения последними правил дорожного движения. Нападавшие нанесли политику несколько ударов и скрылись. Троих удалось задержать, еще один успел уехать за границу.



2 мая в Шевченковском райсуде Киева троим нападающим на Найема была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.