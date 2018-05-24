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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Знову у Верховній Раді: Мустафа Найєм нарешті вийшов на роботу

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Мустафа Найєм
Мустафа Найєм / Фото з відкритих джерел

Вперше після побиття на роботу в парламент вийшов Мустафа Найєм.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Він розповів, що вже практично одужав. З лікарні його виписали вчора. Однак, тепер на нього чекає експертиза про ступінь тяжкості ушкоджень. Саме від неї залежатиме, які санкції застосують до нападників на нардепа.

Троє хлопців зараз під домашнім арештом, один в бігах, ми сподіваємось, що він повернеться або його екстрадує азербайджанська влада,
– зазначив Мустафа Найєм, народний депутати від БПП.

Нагадаємо, 30 квітня у центрі Києва народного депутата Мустафу Найєма побили молодики, із якими у нього стався конфлікт через небезпечне порушення останніми правил дорожнього руху. Нападники завдали політику кілька ударів і втекли. Трьох вдалось затримати, ще один устиг виїхати за кордон.

2 травня у Шевченківському райсуді Києва трьом нападникам на Найєма було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
 

Теги: Новини України Новини політики Мустафа Найєм Побиття Мустафи Найєма Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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