Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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Так, грузы с наиболее необходимыми продуктами и вещами направляются в Киевскую, Черниговскую, Запорожскую, Николаевскую, Луганскую и Донецкую области.

У европейских партнеров мы просим продуктов долговременного хранения, вместе ищем амуницию для военных,

– рассказал он.

Отдельно Козицкий напомнил, что сейчас действует закон о мобилизации, поэтому мужчинам призывного возраста, преимущественно водителям фур и грузовиков, сейчас сложно пересекать границу.

Есть два законных пути, чтобы перевозить гуманитарные грузы

Козицкий рассказал о том, как получить разрешение уздить через границу за гуманитарными грузами.

Водители, которые возят гуманитарную помощь, должны зарегистрироваться в системе "Шлях", которая ведет мониторинг выданных разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки. Зарегистрироваться можно на портале Дия.

Можно также направить обращение к руководителю Государственной пограничной службы о возможности перевозок гуманитарного груза.

Также областной руководитель благодарит всех водителей и волонтеров, которые обеспечивают надежный тыл для нашей армии.

Каждый из нас в эти дни – воин. Мы вместе ведем эту борьбу. И мы победим,

– подчеркнул он.

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