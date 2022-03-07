Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

До теми Відносно безпечна зона, – у МВС висловилися про ситуацію у західних регіонах

Так, вантажі з найбільш необхідними продуктами та речами прямують до Київської, Чернігівської, Запорізької, Миколаївської, Луганської та Донецької області.

У європейських партнерів ми просимо продуктів довготривалого зберігання, разом шукаємо амуніцію для військових,

– розповів він.

Окремо Козицький нагадав, що наразі діє закон про мобілізацію, тому чоловікам призовного віку, які є, переважно, водіями фур та вантажівок, зараз складно перетинати кордон.

Є два законні шляхи, щоб перевозити гуманітарні вантажі

Козицький розповів про те, як отримати дозвіл виїжджати через кордон за гуманітарними вантажами.

Водії, які возять гуманітарну допомогу, мають зареєструватися в системі "Шлях", яка веде моніторинг виданих дозволів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення. Зареєструватися можна на порталі Дія.

Можна також скерувати звернення до керівника Державної прикордонної служби щодо можливості перевезень гуманітарного вантажу.

Також обласний очільник дякує всім водіям та волонтерам, що забезпечують надійний тил для нашого війська.

Кожен із нас у ці дні – воїн. Ми разом ведемо цю боротьбу. І ми переможемо,

– наголосив він.

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