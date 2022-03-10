В связи с этим, теперь со Львовского вокзала до пунктов пропуска на границе можно добраться бесплатными автобусами.

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Бесплатные шаттл-бассы отправляются с площади Дворцева, 1 и с железнодорожной станции "Пидзамче".

До каких пунктов пропуска можно добраться:

Угринов - Долгобычев

Рава Русская – Гребене

Краковец - Корчова

Шегини – Медыка

Смельница – Кросценко

Отмечается, что 10 марта государственную границу во Львовской области пересекли почти 60 тысяч внутренне перемещенных лиц.

При этом более 110 тысяч человек область поселила через две недели войны, а еще 18 тысяч переселенцев готова принять сегодня.

Козицкий напомнил, что во Львове помогает найти квартиру центр на стадионе "Арена Львов". Также в области создали чат-бот , который поможет найти жилье или предложить его людям, которых из дома выгнала война:

Facebook : https://www.messenger.com/t/103730282258249

Телеграм : https://t.me/shelter_for_ukrainians_bot

Кроме того, главы общин Львовщины уже проводят инвентаризацию всех помещений, где можно разместить людей.

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