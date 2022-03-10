У зв'язку з цим, відтепер ​​з Львівського вокзалу до пунктів пропуску на кордоні можна дістатися безкоштовними автобусами.

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Безкоштовні шатл-баси відправляються з площі Двірцева, 1 та з залізничної станції "Підзамче".

До яких пунктів пропуску можна дістатися:

Угринів – Долгобичув

Рава Руська – Гребене

Краковець – Корчова

Шегині – Медика

Смільниця – Кросьценко

Зазначається, що 10 березня державний кордон на Львівщині перетнули майже 60 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

При цьому понад 110 тисяч осіб область поселила за два тижні війни, а ще 18 тисяч переселенців готова прийняти сьогодні.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький нагадав, що у Львові допомагає знайти помешкання центр на стадіоні "Арена Львів". Також в області створили чат-бот, який допоможе знайти помешкання або запропонувати його людям, яких з дому вигнала війна:

Facebook : https://www.messenger.com/t/103730282258249

: https://www.messenger.com/t/103730282258249 Telegram: https://t.me/shelter_for_ukrainians_bot

Крім того, голови громад Львівщини вже проводять інвентаризацію всіх приміщень, де можна розмістити людей.

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