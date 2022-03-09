На новых спутниковых снимках показали разбитый мост в Ирпене и группировку бронетехники в аэропорту "Антонов".

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Напомним, возле Ирпеня в результате обстрелов и авиаударов были крупные разрушения жилого сектора и повреждена инфраструктура. Русские полностью уничтожили мост.

Кроме того, оккупанты захватили аэродром "Антонов" в Гостомеле. Орки уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрия".



Разбитый мост / Фото Maxar



Новые спутниковые снимки / Фото Maxar