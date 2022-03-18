Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заверил, что наши Вооруженные Силы Украины отразили все попытки наступлений.
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Синегубов говорит, что ВСУ частично уничтожили и остановили продвижение вглубь Украины подразделений 437 учебного полка и 26 танкового полка российской армии. Оккупанты двигались в направлении Каменки, с нашей стороны потерь нет.
Впервые ночью 4 часа не обстреливали Харьков
По его словам, эта ночь в Харькове была относительно спокойной. Впервые за 23 суток масштабного вторжения России с полуночи до 4 часов утра противник ни разу не обстрелял город.
Но уже с утра несколько ракет попали в корпус учебного заведения. К сожалению, есть пострадавшие. Спасателям удалось локализовать масштабный пожар на рынке "Барабашово". Есть жертвы среди мирного населения в результате обстрела Мерефы. Россияне заплатят за все военные преступления против Украины,
– заявил Синегубов.
Чиновник добавил, что сейчас сложная ситуация в таких регионах:
- на Изюмщине,
- в Балаклее,
- в Липцах,
- в Циркунах,
- в Купянске,
- в Волчанске.
В российском плену находится поселковый председатель Великобурлукской общины Виктор Терещенко.
К слову, в Харькове в результате вражеских обстрелов утром 18 марта частично разрушены здание высшего учебного заведения, а также жилые дома. В результате атаки погиб 1 человек, 11 человек получили ранения. Еще один человек находится под завалами.
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