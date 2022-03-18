Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заверил, что наши Вооруженные Силы Украины отразили все попытки наступлений.

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Синегубов говорит, что ВСУ частично уничтожили и остановили продвижение вглубь Украины подразделений 437 учебного полка и 26 танкового полка российской армии. Оккупанты двигались в направлении Каменки, с нашей стороны потерь нет.

Впервые ночью 4 часа не обстреливали Харьков

По его словам, эта ночь в Харькове была относительно спокойной. Впервые за 23 суток масштабного вторжения России с полуночи до 4 часов утра противник ни разу не обстрелял город.

Но уже с утра несколько ракет попали в корпус учебного заведения. К сожалению, есть пострадавшие. Спасателям удалось локализовать масштабный пожар на рынке "Барабашово". Есть жертвы среди мирного населения в результате обстрела Мерефы. Россияне заплатят за все военные преступления против Украины,

– заявил Синегубов.

Чиновник добавил, что сейчас сложная ситуация в таких регионах:

на Изюмщине,

в Балаклее,

в Липцах,

в Циркунах,

в Купянске,

в Волчанске.

В российском плену находится поселковый председатель Великобурлукской общины Виктор Терещенко.

К слову, в Харькове в результате вражеских обстрелов утром 18 марта частично разрушены здание высшего учебного заведения, а также жилые дома. В результате атаки погиб 1 человек, 11 человек получили ранения. Еще один человек находится под завалами.

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