Собаки 46-го президента Джо Байдена негативно отличились после переезда в Белый дом. Один из четвероногих покусал охранника. Как себя чувствует пострадавший – пока неизвестно. Однако, чтобы исключить другие инциденты, овчарок перевезли в имение Байдена в Делавэре.

Об инциденте у президента сообщили сразу два источника. В Белый дом переселились вместе с Джилл и Джо Байден две их немецкие овчарки.

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Президент волновался, приживутся ли собаки

Ранее президент США в одном из телешоу с облегчением заявил, что его любимцы уже привыкли к Белому дому.

Они (собаки – 24 канал) должны подняться на лифте, они к этому не привыкли, и им приходится выходить на Южную лужайку с большим количеством людей, которые наблюдают за ними. Итак, это то, чем я был обеспокоен, чтобы все устроились и успокоились,

– радовался Байден.

Однако спокойствие для Байдена длилось недолго. Плохое поведение продемонстрировала младшая из собак – Мейджор. Вместе с ней выселили и вторую – Чемпа.

Мейджора взяли из собачьего приюта

Интересно, что Мейджор попал в семью Байдена еще в 2018 году – из собачьего приюта. Сейчас собаке – три года. Чемп – пес уже в годах, ему исполнилось 13, так он гораздо спокойнее от своего друга.

Именно Мейджор уже не раз демонстрировал не слишком вежливое поведение: прыгал и лаял на сотрудников службы безопасности.

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Перевозить любимцев в Белый дом – это традиция

Отметим, что в США есть традиция, когда президенты переселяются в Белый дом вместе со своими любимцами. Исключением был лишь Дональд Трамп.