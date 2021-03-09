Собаки 46-го президента Джо Байдена негативно відзначились після переїзду у Білий дім. Один з чотирилапих покусав охоронця. Як себе почуває потерпілий – наразі невідомо. Проте, аби унеможливити інші інциденти, вівчарок перевезли у маєток Байденів у Делавері.

Про інцидент у президента повідомило одразу два джерела. У Білий дім переселились разом з Джилл та Джо Байденами дві їхні німецькі вівчарки.

До теми Сім'я Байденів перевезла своїх собак до Білого дому – Голос Америки

Президент хвилювався, чи приживуться собаки

Раніше президент США в одному з телешоу з полегшенням заявив, що його улюбленці наче вже звикли до Білого дому.

Вони (собаки – 24 канал) повинні піднятися на ліфті, вони до цього не звикли, і їм доводиться виходити на Південну галявину з великою кількістю людей, які спостерігають за ними. Отже, це те, чим я був занепокоєний, щоб усі влаштувались і заспокоїлись,

– радів Байден.

Однак спокій для Байденів тривав недовго. Погану поведінку продемонструвала молодша з собак – Мейджор. Разом з них виселили й іншу – Чемпа.

Мейджора взяли з собачого притулку

Цікаво, що Мейджор потрапив у сім'ю Байденів ще у 2018 році – з собачого притулку. Зараз собаці – три роки. Чемп – пес вже у роках, йому виповнилось 13, отож він набагато спокійніший від свого друга.

Саме Мейджор вже не раз демонструвати не надто чемну поведінку: стрибав та гавкав на співробітників служби безпеки.

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Перевозити улюбленців у Білий дім – це традиція

Зазначимо, що у США є традиція, коли президенти переселяються до Білого дому разом зі своїми улюбленцями. Винятком був лише Дональд Трамп.