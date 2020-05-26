Собака 3 месяца ждала в больнице своего хозяина, который умер от COVID-19 – трогательная история

Собака по имени Сяо Бао больше 3 месяцев ждала своего хозяина в больнице китайского города Ухань. Однако мужчина умер от смертоносного недуга COVID-19 уже через 5 дней после того, как оказался в медучреждении.

В издании New York Post сообщили, что собаку пробовали вывезти, однако она вернулась и продолжала ждать.

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Мужчина, больной COVID-19, приехал в больницу со своей собакой еще в феврале. Уже через 5 дней мужчина умер, но Сяо Бао продолжал его ждать. Работники больницы рассказали, что животное ждало в вестибюле больницы более 3 месяцев и повсюду разыскивало хозяина.

► Кто заботился о собаке

Кормили Сяо Бао медики и пациенты. Также на территории больницы расположен супермаркет, в котором работает госпожа Ву Куфейн. Она рассказала, что тоже временно ухаживала за собакой. Именно она назвала собаку Сяо Бао, что в переводе означает "маленькое сокровище".

Они (медики – 24 канал) сказали мне, что его владельца, пенсионера, приняли с коронавирусом. Когда он ушел из жизни, Сяо Бао не знал и просто остался в больнице искать его. Он никогда не выходил из больницы. Это было невероятно трогательно,

– отметила Ву Куфейн.

Супермаркет расположен на 1 этаже больницы. Она добавила, что каждое утро, когда открывала супермаркет, Сяо Бао уже ждал там. "Хотя Сяо Бао не может говорить, мы понимаем, что он все равно ищет своего владельца", – сказала женщина.

► Любили присутствие собаки в больнице не все

Не всем пациентам нравилось, что собака несколько месяцев жила в больнице. Некоторые люди не хотели, чтобы она бродила по медучреждению и жаловались руководителям. Именно поэтому медсестры позвонили представителям Ассоциации защиты животных в Ухане. Там и приняли Сяо Бао.

Собака прошла лечение, ветеринары подготовили ее к переезду. Теперь люди, которые уже так привыкли к животному, посещают ее там. Ву Куфейн все же надеется, что Сяо Бао сможет найти хазяина, который будет заботиться о нем.

Что известно о вспышке COVID-19 в Ухане?Это китайский город, который расположен в провинции Хубэй. Именно он стал эпицентром распространения COVID-19. Уже 23 января 2020 года китайские власти решили изолировать город, однако это не остановило распространение смертоносной болезни.