Собака 3 місяці чекав у лікарні на свого господаря, який помер від COVID-19 – зворушлива історія

Собака на ім'я Сяо Бао понад 3 місяці чекав на свого господаря у лікарні китайського міста Ухань. Однак чоловік помер від смертоносної недуги COVID-19 вже через 5 днів після того, як опинився в медзакладі.

У виданні New York Post повідомили, що собаку пробували вивезти, однак той повернувся і продовжував чекати.

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Чоловік, хворий на COVID-19, приїхав у лікарню зі своїм собакою ще в лютому. Вже через 5 днів чоловік помер, але Сяо Бао продовжував його чекати. Працівники лікарні розповіли, що тварина чекала у вестибюлі лікарні понад 3 місяці і повсюди розшукувала господаря.

► Хто піклувався про собаку

Годували Сяо Бао медики та пацієнти. Також на території лікарні розташований супермаркет, у якому працює пані Ву Куфейн. Вона розповіла, що теж тимчасово доглядала за тваринкою. саме вона назвала собаку Сяо Бао, що в перекладі означає "маленький скарб".

Вони (медики – 24 канал) сказали мені, що його власника, пенсіонера, прийняли з коронавірусом. Коли він пішов з життя, Сяо Бао не знав і просто залишився в лікарні шукати його. Він ніколи не виходив з лікарні. Це було неймовірно зворушливо,

– зазначила Ву Куфейн.

Супермаркет розташований на 1 поверсі лікарні. Вона додала, що кожного ранку, коли відкривала супермаркет, Сяо Бао вже чекав там. "Хоча Сяо Бао не може говорити, ми розуміємо, що він все одно шукає свого власника", – сказала жінка.

► Любили присутність собаки у лікарні не усі

Не усім пацієнтам подобалось, що собака кілька місяців проживав у лікарні. Деякі люди не хотіли, щоб він бродив по медзакладу і скаржилися керівникам. Саме тому медсестри подзвонили до представників Асоціації захисту тварин у Ухані. Там і прийняли Сяо Бао.

Собака пройшов лікування, ветеринари підготували його до переїзду. Тепер люди, які вже так звикли до тварини, відвідують його там. Ву Куфейн все ж сподівається, що Сяо Бао зможе знайти власника, який буде піклуватися про нього.

Що відомо спалах COVID-19 в Ухані? Це китайське місто, яке розташоване у провінції Хубей. Саме воно стало епіцентром поширення COVID-19. Вже 23 січня 2020 року китайська влада вирішила ізолювати місто, однак це не зупинило поширення смертоносної недуги.