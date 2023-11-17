Так, австрийского лидера покусала собака главы Молдовы Майи Санду. Инцидент произошел, когда лидеры гуляли во дворе здания администрации президента.

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Пес Санду спровоцировал международный скандал

Президент Австрии вместе со словенской коллегой Наташей Пирц Мусар прибыли с официальным визитом в Кишинев на встречу с Маей Санду. В конце концов молдавская президент познакомила европейских лидеров со своим псом по прозвищу Кодруц.

В конце концов Ван дер Беллен решил познакомиться с собакой и хотел погладить Кодруца. Однако тот его неожиданно укусил за руку.

Собака Маи Санду укусила президента Австрии: смотрите видео

После этого Санду поспешили быстро успокоить Кодруц и извиниться за поведение животного перед Белленом. Она объяснила, что собака испугалась большого количества людей.

Впоследствии в сети появились фото из следующих встреч Ван дер Беллена со спикером парламента Молдовы Игорем Гроссу и премьер-министром страны – Дорином Речаном. На снимках австрийский президент уже находился с перевязанной рукой.



Ван дер Беллен проводил следующие встречи с перевязанной рукой / Фото с фейсбук-страницы Игоря Гросу

В настоящее время Ван дер Беллен никак не комментировал произошедший с ним инцидент. В то же время неизвестно, насколько велик был укус собаки Майи Санду.



Президента Австрии укусила собака Санду / Фото с фейсбук-страницы Дорина Речана

Сама Санду ранее рассказывала, что Кодруц – бездомный пес, живущий в ее администрации. По ее словам, эту собаку нашли после того, как ее сбила машина. В результате Кодруц потерял одну из своих лап.

Следует отметить, что австрийский лидер вместе со своей словацкой коллегой приехал в Кишинев для проведения переговоров, а также участия в бизнес-форуме, организованном торгово-промышленными палатами Молдовы и Австрии.