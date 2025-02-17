Именно о такой теплой истории военного из 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" узнала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. Собака теперь охраняет военных, которые охраняют всех украинцев.

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Как собака оказалась среди военных

Среди артиллеристов "Хартии" есть и пушистый помощник. Немецкую овчарку Джека еще 11 лет назад забрала из приюта семья нынешнего военного "Дизеля".

Джек – это моя домашняя собака. Дежурит со мной вместе, мне веселее, а ночью он сразу реагирует на все звуки, шорохи. Хоть он и уже глуховат немного, и все же слышит лучше, чем человек. На боевые выезды он не выезжает,

– отметил "Дизель", водитель РСЗО "Град" 13-й бригады НГУ "Хартия".

Во время начала полномасштабной войны Джек на некоторое время остался один в доме под Бородянкой, где раньше жила семья. Жена "Дизеля" выезжала вместе с беременной сестрой и ее детьми, поэтому пристроить собаку физически было некуда.

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"Возле нашего дома были военные, Джек их охранял, а они его подкармливали. Только сильных взрывов он очень боялся, и боится до сих пор. Когда слышны взрывы – он первый, кто бежит в подвал", – заметил военный.

Как собака из приюта, Джек очень боялся, что хозяин его оставит, поэтому уже с июня 2024 года он стал "внештатным работником" 13-й бригады НГУ "Хартия". На боевых заданиях Джек не бывает, однако очень беспокоится, когда там слишком долго есть его хозяин. Иногда собака всю ночь не спит, пытаясь дождаться прихода "Дизеля".