К ликвидации последствий взрыва в доме на Позняках в Киеве 21 июня привлекли натренированных собак. Они помогают искать среди завалов людей, которые могут там находиться.

Собаки работают бок о бок со спасателями на месте взрыва. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Последние новости В киевской многоэтажке произошел мощный взрыв, есть погибшие: последние новости Чем занимаются спасатели сейчас По состоянию на 15:00 сотрудники ГСЧС до сих пор разбирают завалы. С места происшествия вывезено около 100 тонн строительных конструкций.

Всего для проведения работ привлекли 466 человек и 67 единиц техники.

В тридцатиградусную жару собаки и кинологи продолжают искать пострадавших и тех, кому необходима помощь.

Собак привлекли к поискам людей под завалами, однако жара мешает / Фото ГСЧС

Натренированные собаки ищут людей под завалами / Фото ГСЧС На месте также работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Нацполиции.

Работают шесть психологов, оказывающих экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома. Обратите внимание! С рассказами очевидцев о моменте взрыва и его обстоятельствах можно ознакомиться по ссылке. Смотрите видео разрушений 9-этажного дома на Позняках: Взрыв на Позняках в Киеве: последние новости Взрыв произошел около 10 утра в жилом 9-этажном доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей.

Спасатели эвакуировали 23 человека. В результате взрыва, по состоянию на 15:00 погибли два человека. Под завалами до сих пор могут оставаться люди.

Сначала основной причиной в ГСЧС указали взрыв газовоздушной смеси. Впоследствии глава МВД Арсен Аваков не исключил версию подрыва неизвестным взрывным устройством. Сейчас ее проверяют.

На месте происшествия работает 420 человек личного состава – полиция и спасатели, а также 60 единиц техники.

Сотрудники ГСЧС проверяют каждый подъезд на предмет утечки газа.