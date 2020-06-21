До ліквідації наслідків вибуху в будинку на Позняках у Києві 21 червня залучили натренованих собак. Вони допомогають шукати серед завалів людей, які можуть там перебувати.

Собаки працюють пліч-о-пліч із рятувальниками на місці вибуху. Про це повідомляє пресслужба ДСНС. Останні новини У київській багатоповерхівці стався потужний вибух, є загиблі: останні новини Чим займаються рятувальники зараз Станом на 15:00 співробітники ДСНС досі розбирають завали. З місця події вивезено близько 100 тонн будівельних конструкцій.

Всього для проведення робіт залучили 466 осіб та 67 одиниць техніки.

У тридцятиградусну спеку собаки та кінологи продовжують шукати постраждалих і тих, кому необхідна допомога.

Собак залучили до пошуків людей під завалами, однак спека заважає / Фото ДСНС

Натреновані собаки шукають людей під завалами / Фото ДСНС На місці також працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Нацполіції.

Працюють також шість психологів, які надають екстрену психологічну допомогу евакуйованим мешканцям будинку. Зверніть увагу! Із розповідями очевидців щодо моменту вибуху та його обставин можна ознайомитись за посиланням. Дивіться відео руйнувань 9-поверхового будинку на Позняках: Вибух на Позняках у Києві: останні новини Вибух стався близько 10 ранку в житловому 9-поверховому будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. В результаті вибуху зруйновано міжповерхові перекриття 4, 5, 6, 7 поверхів.

Рятувальники евакуювали 23 людей. В результаті вибуху, станом на 15:00, загинули дві особи. Під завалами досі можуть залишатися люди.

Спочатку основною причиною в ДСНС вказали вибух газоповітряної суміші. Згодом глава МВС Арсен Аваков не виключив версію підриву невідомим вибуховим пристроєм. Наразі її перевіряють.

На місці події працює 420 осіб особового складу – поліція та рятувальники, а також 60 одиниць техніки.

Співробітники ДСНС перевіряють кожен під'їзд на предмет витоку газу.