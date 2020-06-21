Хвостаті рятівники: як собаки шукають людей під завалами в Києві – фото, відео
До ліквідації наслідків вибуху в будинку на Позняках у Києві 21 червня залучили натренованих собак. Вони допомогають шукати серед завалів людей, які можуть там перебувати.
Собаки працюють пліч-о-пліч із рятувальниками на місці вибуху. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
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Чим займаються рятувальники зараз
- Станом на 15:00 співробітники ДСНС досі розбирають завали. З місця події вивезено близько 100 тонн будівельних конструкцій.
- Всього для проведення робіт залучили 466 осіб та 67 одиниць техніки.
- У тридцятиградусну спеку собаки та кінологи продовжують шукати постраждалих і тих, кому необхідна допомога.
Собак залучили до пошуків людей під завалами, однак спека заважає / Фото ДСНС
Натреновані собаки шукають людей під завалами / Фото ДСНС
- На місці також працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Нацполіції.
- Працюють також шість психологів, які надають екстрену психологічну допомогу евакуйованим мешканцям будинку.
Дивіться відео руйнувань 9-поверхового будинку на Позняках:
Вибух на Позняках у Києві: останні новини
- Вибух стався близько 10 ранку в житловому 9-поверховому будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. В результаті вибуху зруйновано міжповерхові перекриття 4, 5, 6, 7 поверхів.
- Рятувальники евакуювали 23 людей. В результаті вибуху, станом на 15:00, загинули дві особи. Під завалами досі можуть залишатися люди.
- Спочатку основною причиною в ДСНС вказали вибух газоповітряної суміші. Згодом глава МВС Арсен Аваков не виключив версію підриву невідомим вибуховим пристроєм. Наразі її перевіряють.
- На місці події працює 420 осіб особового складу – поліція та рятувальники, а також 60 одиниць техніки.
- Співробітники ДСНС перевіряють кожен під'їзд на предмет витоку газу.