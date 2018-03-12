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Собчак снова хочет сделать Путина нелегитимным

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Ксения Собчак снова хочет вставить палки в колеса Путину
Ксения Собчак снова хочет вставить палки в колеса Путину / Соцсети

Кандидат в президенты России Ксения Собчак в очередной раз настаивает, что выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты незаконно. В частности, она обратилась в президиум Верховного суда РФ с жалобой на его решение, по которому признается законность действий ЦИК страны во время последней регистрации действующего хозяина Кремля.

Об этом рассказал ее адвокат Илья Новиков, пишет РБК.

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"В президиум Верховного суда подана надзорная жалоба по иску Ксении Собчак о признании незаконной регистрацию Путина на выборах президента", — отметил правозащитник.

Как подчеркнул адвокат, рассмотрение жалобы может пройти в ускоренном режиме.

"Есть предельный срок рассмотрения в соответствии с законом, но ввиду того, что это касается выборов, не удивлюсь, если они дадут ответ на эту жалобу завтра отказом. Чтобы успеть уложиться до 18 марта", — добавил Новиков.

Напомним, в начале февраля Ксения Собчак подала в Верховный суд России жалобу на регистрацию Путина как кандидата в президенты. Как подчеркивала она, тот не имеет права выдвигаться на эту должность, поскольку уже занимал ее два срока подряд. В итоге суд жалобу Собчак не удовлетворил. Кроме того, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отмечал, что запрета на участие в выборах для Путина нет.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Выборы в России 2018 Ксения Собчак
Источник: 24 Канал
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