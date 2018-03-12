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Собчак знову хоче зробити Путіна нелегітимним

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Ксенія Собчак знову хоче вставити палки в колеса Путіну
Ксенія Собчак знову хоче вставити палки в колеса Путіну / Соцмережі

Кандидатка у президенти Росії Ксенія Собчак вкотре наполягає, що висування Володимира Путіна кандидатом у президенти є незаконним. Зокрема, вона звернулася до президії Верховного суду РФ зі скаргою на його рішення, за яким визнається законність дій ЦВК країни під час останньої реєстрації чинного господаря Кремля.

Про це розповів її адвокат Ілля Новіков, пише РБК.

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"До президії Верховного суду подано наглядову скаргу за позовом Ксенії Собчак про визнання незаконною реєстрації Путіна на виборах президента", – зауважив правозахисник.

Як підкреслив адвокат, розгляд скарги може пройти в прискореному режимі.

"Є граничний термін розгляду відповідно до закону, але з огляду на те, що це стосується виборів, не здивуюся, якщо вони дадуть відповідь на цю скаргу завтра відмовою. Щоб встигнути вкластися до 18 березня", – додав Новіков.

Нагадаємо, на початку лютого Ксенія Собчак подавала до Верховного суду Росії скаргу на реєстрацію Путіна як кандидата в президенти. Як підкреслювала вона, той не має права висуватися на цю посаду, оскільки вже обіймав її два терміни поспіль. У підсумку суд скаргу Собчак не задовольнив. Крім того, заступник голови ЦВК Микола Булаєв наголошував, що заборони на участь у виборах для Путіна немає.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Ксенія Собчак Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
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