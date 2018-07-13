Собирается увидеть в Великобритании хаос, – Яковина о подготовке визита Трампа в Британию

Дональд Трамп до конца недели запланировал посетить Великобританию. Государственный визит в несколько дней обещает быть насыщенным. Как и чрезвычайно насыщенной была подготовка к этому визиту.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" рассказал политический обозреватель Иван Яковина.

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По его словам, Трамп практически не будет появляться в Лондоне, а большую часть времени проведет на полях для гольфа. А причина этому – американского президента не хотят нервничать видом на десятки тысяч демонстрантов, которые собрались опротестовать визит Трампа в Британию. А еще над центром столицы будет висеть огромный воздушный шар в виде ребенка-Трампа в подгузниках.

Надувной "Трамп" в подгузниках

По мнению Яковины, Трамп – вежливый гость, а потому сразу заявил, что собирается увидеть в Великобритании хаос и разрушение всего на свете. Ведь в Лондоне после отставки ряда министров начался тяжелый политический кризис.

И виноват в этом кризисе, как считает эксперт, бывший министр иностранных дел Борис Джонсон и главный соперник премьера Терезы Мэй в Консервативной партии. Яковина рассказал, что по каким-то причинам Трамп решил считать Джонсона "своим другом".

По мнению же Джонсона, которое он неоднократно высказывал, ужасное невежество Трампа демонстрирует, что у того откровенно поехала крыша. И он совершенно не пригоден для выполнения обязанностей президента США.

Яковина подчеркнул, что Трампу в Лондоне, очевидно, будет действительно "очень интересно", как сам Трамп и говорил.

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