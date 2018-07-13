Збирається побачити у Великій Британії хаос, – Яковина про підготовку візиту Трампа до Британії

Дональд Трамп до кінця тижня запланував відвідати Велику Британію. Державний візит у кілька днів обіцяє бути насиченим. Як і надзвичайно насиченою була підготовка до цього візиту.

Про це у своєму блозі "Безумный мир" розповів політичний оглядач Іван Яковина.

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За його словами, Трамп практично не буде з'являтись у Лондоні, а більшість часу проведе на полях для гольфа. А причина цьому – американського президента не хочуть нервувати видом на десятки тисяч демонстрантів, які зібралися опротестувати візит Трампа до Британії. А ще ж над центром столиці висітиме величезна повітряна куля у вигляді дитини-Трампа у підгузках.



Надувний "Трамп" у підгузках

На думку Яковини, Трамп – ввічливий гість, а тому одразу заявив, що збирається побачити у Великій Британії хаос і руйнування всього на світі. Адже в Лондоні після відставки низки міністрів почалась важка політична криза.

І винен у цій кризі, як вважає експерт, колишній Міністр закордонних справ Борис Джонсон і головний суперник прем'єрки Терези Мей у Консервативній партії. Яковина розповів, що з якихось причин Трамп вирішив вважати Джонсона "своїм другом".

На думку ж Джонсона, яку він неодноразово висловлював, жахливе невігластво Трампа демонструє, що у того відверто поїхав дах. І він зовсім не придатний для виконання обов'язків президента США.

Яковина підкреслив, що Трампу у Лондоні, вочевидь, буде дійсно "надзвичайно цікаво", як сам Трамп і говорив.

Відео повного випуску "Безумного мира" за 13 липня 2018