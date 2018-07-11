Почему после отставки Бориса Джонсона начнет "бомбить" всю Великобританию

Столица Соединенного Королевства – город-герой Лондон – в эти дни в политическом (не в буквальном!) смысле напоминает японскую Фукусиму. В 2011 году, там, напомню, сначала произошло мощное землетрясение, потом ее затопило рекордным цунами, а сразу после этого произошла страшная авария на атомной электростаници и выброс радиации.

И это не преувеличение! Ну вот например. Том Уотсон – высокопоставленный депутат британского парламента, заместитель теневого премьер-министра от партии лейбористов. Он прямо там, внутри, все видит, все знает и все понимает.

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Он описал текущую ситуацию примерно так: "Правительство Терезы Мэй идет ко дну. Там царит полный и окончательный хаос. Страна парализована разбитым и дезорганизованным руководством. Премьер-министр ничего не может сделать с Brexit, ее попросту никто не слушает".

Как видим, господин Уотсон тоже испытывает легкий дефицит оптимизма. Британские эксперты и журналисты высказываются примерно в том же стиле. Причина этого фестиваля радости в отставке Бориса Джонсона – бывшего уже министра иностранных дел и главного соперника Терезы Мэй в рядах правящей Консервативной партии.



Борис Джонсон

К политической составляющей этого события я еще вернусь. Но сначала пару слов о самом свежеуволившемся. Поверьте, он того заслуживает.

Итак, Джонсон – человек в высшей степени неординарный. Это видно даже по его физиономии, которую ни с чем и ни с кем не спутаешь. Борис – человек очень образованный, энергичный, прекрасно владеющий речью и невероятно умный. Причем он отлично осведомлен обо всем этом. Отсюда – ряд проблем.

Мне иногда кажется, что он изнывает от несовершенства мира и ярко выраженного комплекса чужой неполноценности. В его вселенной общество, в основном, состоит из безголовых идиотов, закостенелых тупиц и недалеких, но очень скользких подлецов.

Это оказывает серьезное влияние на его высказывания. Агитируя рабочих голосовать за свою партию, он, например, говорил, что "голосование за Тори увеличит грудь вашей жены и повысит шансы купить последнюю модель BMW". Проще говоря, он считает работяг белбесами и даже не скрывает этого.

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Впрочем, Джонсон не прячет и своего отношения к королеве Елизавете II. Он как-то сказал, что она часто ездит по бывшим британским колониям, так как "просто обожает ликующие толпы негритят, размахивающих флагами".

Он сочинял похабные стихи про турецкого президента Реджепа Эрдогана. Прямо в Кремле смеялся над нездоровой любовью российских коррумпированных чиновников к Rolls-Royce. В общем, у него сложные отношения со всем миром.



Борис Джонсон

Внутри его родной партии все еще сложнее. И тут пошла политика.

В 2016 году именно Джонсон должен был стать главой Консервативной партии и, соответственно, премьер-министром. Тогдашний слабый и бестолковый премьер-министр Дэвид Кэмерон проиграл референдум о Brexit и ушел в отставку.

Джонсон, который выступал за выход Соединенного Королевства из ЕС, готовил это место для себя. Но в последний момент в результате сложных интриг его отсекла от власти Тереза Мэй. Она – слабый и безвольный государственный деятель, но крайне ловкий дворцовый интриган с инстинктами и повадками ядовитой змеи.

Борис был вынужден довольствоваться портфелем министра иностранных дел. Но историю эту он не забыл. Он просто наблюдал за действиями премьер-министра, позволяя ей самостоятельно уйти на дно.

Тереза Мэй была бы нормальным руководителем правительства в обычных условиях. Но сейчас условия очень необычные. Великобритания в середине процесса выхода из Евросоюза.

Мэй, по своему обыкновению, последние два года пытается, как говорят, пропетлять – выйти из ЕС, но так, чтобы в нем остаться. В ход пущены ее обычные интриги, драматические паузы и долгие переговоры. Но у континентальной Европы на это все нет времени и терпения. Там свои проблемы – к власти идут популисты, анархокоммунисты и полуфашисты. Входить в положение Терезы Мэй никто не собирается.



Тереза Мэй

В результате она согласилась на так называемый "мягкий Brexit", то есть выход из ЕС, при котором у Великобритании и Евосоюза останутся некоторые совместные институты и правила.

Тут-то для Бориса и настал час действовать. Он объявил, что такой Brexit – это суррогат, что он делает из Великобритании колонию ЕС, что он никогда не согласится на такой вариант. Тут важно, что подход Джонсона разделяет как минимум половина Консервативной партии. Из правительства Терезы Мэй начали увольняться министры, отвечающие за координацию Brexit. Джонсон стал в этом списке третьим за сутки.

Британское правительство получило сразу три торпеды в борт, накренилось и начало тонуть. Тереза Мэй в панике затыкает дыры мало кому известными политиками третьего ряда, которых совсем не жалко.

Джонсон же сидит на берегу, смотрит на результаты своей работы и говорит, что все могло бы быть намного хуже, если бы он остался. Ему явно доставляет удовольствие смотреть на то, как мучается и погибает Тереза Мэй. Это такой сладкий мир расплаты за ее интриги и предательство в 2016 году.

Но это все – только затравка для куда более масштабного процесса, разворачивающегося сейчас в Великобритании. Сейчас я немного расскажу о вариантах будущего.

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Первым делом уже в ближайшие дни противники Мэй должны собрать 48 подписей депутатов парламента в поддержку голосования об ее отставке. Эта процедура проблем вызвать не должна.

Потом два варианта.

Первый: в результате мятежа внутри Косервативной партии место Мэй займет Джонсон. Тогда он станет не только лидером партии, но и премьер-министром страны. Джонсон, как Голлум во "Властелине Колец", все-таки достигнет цели всей своей жизни, получит "свою прелесть" – резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит 10.

В этом случае Brexit будет очень жестким. Евросоюз и Великобритания вступят в настоящую схватку, между ними начнутся торговые войны и конфликты по всему спектру отношений. Для Украины это будет не очень хорошо, так как ее проблемы в этом случае вообще никому не будут интересны.



Борис Джонсон

Второй вариант: из-за углубляющегося раскола среди Тори действующая коалиция развалится и рухнет. Тогда придется проводить новые выборы.

И вот тут самое интересное. И, наверное, самое страшное.

Смотрите: в континентальной Европе все очень боятся прихода к власти правых радикалов. Матери в Германии и Франции пугают своих детей пртиями АфД и "Национальный Фронт". Но в Великобритании все не как у людей. Там не только движение левостороннее, но и опасные радикалы оттуда же – они левые. Очень левые.

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Ранее, во времена Тони Блэра, Лейбористская партия считалась респектабельной и умеренной. Ею управляли молодые и подтянутые друзья бизнеса и культуры в дорогих английских косюмах с белозубыми улыбками. Примерно как сам Тони Блэр.



Тони Блэр

Теперь же лидером партии стал Джереми Корбин – мрачный, злой, голодный и плохо одетый бородатый старик. Он выступает за социальную справедливость, за отъем денег у бизнеса и раздачу их беднякам, за отказ от капитализма в его нынешнем виде.

По его мнению, крупный бизнес должен страдать и платить. Платить и страдать. Простые же люди должны получать максимум халявы от государства. Эти почти ленинские идеи пользуются дикой популярностью среди британской молодежи и рабочего класса.

Лейборист (а правильнее сказать – социалист) Корбин едва не получил большинство на недавних парламентских выборах. Если сейчас состоится внеочередное голосование, то его партия запросто может стать правящей, а Великобритания начнет превращаться в Белорусь или Венесуэлу.

Кстати, к Путину Корбин очень хорошо относится, а вот американцев и европейцев не очень любит. Да он и британцев любит далеко не всех.

Таким образом, Великобритания вступает в один из наиболее серьезных кризисов за последние десятилетия. Будем надеяться, что она его переживет.