Какая страна заинтересовала Трампа на пару с Путиным для военного вторжения

Президент США Дональд Трамп, как оказалось, весьма воинственный деятель. По данным источников агентства The Associated Press, с самого начала своего президентства он пытался организовать военное вторжение в Венесуэлу.

Сразу несколько приближенных Трампа рассказали, что он просто требовал объяснить ему во всех подробностях, почему США не могут напасть на Венесуэлу, оккупировать ее и поменять там режим.

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По мнению действующего американского президента, ничего особенно страшного в этом не было бы. Логика у него такая: американские войска участвуют в боевых действиях по всему миру, иногда – очень далего от родных берегов. Например, в Сирии. Так почему же нельзя их применить ради хорошего дела в почти соседней для США Венесуэле?

Люди там страдают и умирают. У нас много разных способов воздействия на Венесуэлу, включая и военные,

– сказал летом прошлого года Трамп.

На бывшем госсекретаре Рексе Тиллерсоне, который стоял рядом с президентом, в этот момент лица не было.

Владимир Падрино – министр обороны Венесуэлы – тогда назвал эти заявления Трампа "актом безумия" и "высшей степенью экстремизма". В каком-то смысле я его понимаю. Министру, конечно, не хотелось бы проверять свои таланты полководца на американской армии. Его намного больше устраивает положение, когда он может спокойно обворовывать свою страну и не нести за это ответственность. Воевать против США он совсем не хочет.



Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино

Ну интересно в этой истории не то, что Трампа заинтересовала возможность вторжения в Венесуэлу, а то, что он прям много месяцев подряд продвигал эту тему, надеясь получить согласие своей администрации на маленькую победоносную войну.

Он лишь недавно немного успокоился, когда начались серьезные переговоры с Ким Чен Ыном. Сейчас президент США отвлекся на этот сюжет.

Но очень сложно сказать, полностью ли он отказался от идеи напасть на Венесуэлу.

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Важно еще и вот что: Трамп одновременно хочет вернуть на родину американские войска из Европы и с Ближнего Востока. А вот это уже полностью соответствует интересам Владимира Путина! Он очень хочет, чтобы военный союз между США и Европой был разорван. Кроме того, Кремль не против, чтобы американцы ушли из Сирии и Ирака, где у Москвы свои интересы.

Более того, война против Венесуэлы тоже может оказаться на руку Путину. Во-первых, Венесуэла – крупнейший экспортер нефти. Если она даже на время уйдет с мирового рынка, цены на нефть и газ резко вырастут. А во-вторых, такая война была соответствовала главной, стратегической внешнеполитической задаче Путина, который хочет отомстить Западу вообще и Америке в первую очередь за развал Советского Союза.

Помните, он этот развал назвал главой геополитической катастрофой XX века? Для него это личный вопрос. Так вот: чтобы отомстить, ему нужно разрушить американские и европейские союзы, подорвать ценности Запада и лишить его морального превосходства над остальным, не очень демократическим миром.

В этом смысле напажение США на Венесуэлу – это то, что нужно. Вся Латинская Америка тут же начнет ненавидеть Вашингтон. Лидеральные европейцы тоже от него отвернутся. В самой Америке начнутся антивоенные демонстрации и марши, расшатывающие стабильность страны.



Владимир Путин

Бюджет США будет вынужден тратить колоссальные деньги на военные расходы, но при этом все на годы забудут о возможном сотрудничестве Дональда Трампа и России во время предвыборной кампании 2016 года.

Да, Россия потеряет какие-то деньги на продаже военной техники в Венесуэлу. Но это пустяки. К тому же, у Каракаса сейчас денег нет, платить он все равно не может. В общем, для Путина и даже для Трампа американское вторжение в Венесуэлу было бы не самой плохой историей.

Но в любом случае, никаких серьезных действий в этом направлении в ближайшие пару недель ожидать не надо. Трамп и Путин 16 июля встречаются один на один в Хельсинки. Я думаю, они везут друг другу предложения насчет того, куда ввести войска и с кем повоевать.

Думаю, что всему миру следует ждать очень плохих новостей после завершения этого саммита. Особенно неприятными эти новости могут оказаться именно для жителей США, чьи интересы Трамп последовательно сдает врагам свободы и демократии по всему миру.

Снова "Новичок"!

Британские газеты уже пару дней гудят, как растревоженный улей: в Соединенное Королевство вернулся "Новичок" – нервно-паралитическое вещество, которое, вроде как, способно отравить полстраны.



В Соединенное Королевство вернулся "Новичок"

На этот раз отравленных оказалось двое. Ничем не примечательные сорокалетние гражданские супруги из местечка Эймсбери, расположенного всего в 15 километрах от города Солсбери, где все тем же "Новичком" были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

О них столько всего говорили, что, думаю, в дополнительной презентации Скрипали не нуждаются. Тем более, что оба уже выздоровели, говорят и ходят, могут и сами все рассказать.

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Так вот: если первое отравление выглядело как стопроцентная операция российских спецслужб (Скрипаль все-таки перебежчик, бывший сотрудник ГРУ), то вот новый случай логического объяснения не имеет.

Попавшие в больницу британцы вообще никакого отношения к спецслужбам, России или к химии не имели. Это самые обыкновенные люди. У них точно не было доступа к химическому оружию или средствам его изготовления. Где они его выкопали – загадка!

При этом, ранее много раз сообщалось, что без специальных условий хранения, в природе, "Новичок" быстро теряет свои свойства. Например, если на него попадет вода – дождь или роса, – отравляющее действие практически исчезнет. Если бы он просто на улице лежал еще с момента отравления Скрипалей, то давно уже перестал бы нести угрозу.

В общем, это я к тому, что это вещество должно было быть изготовлено недавно. Но вот кем? Где? С какими целями? Как до него добралась эта британская пара? Просто в голове все это не укладывается.



Сейчас вопрос – кто изготовил "Новичок"

Российский след в этом отравлении пока даже полиция не заметила. По словам представителей власти, рабочая версия звучит так. Во время отравления Скрипалей часть "Новичка" осталась где-то лежать, на нее наткнулась пара из Эймсбери, вследствие чего и отравилась.

Кремль, конечно, категорически все отрицает. Там говорят, что было бы безумием травить каких-то левых людей в том же районе Англии, тем же веществом (которое, кстати, первый раз не сработало), да еще и во время проведения Чемпионата мира по футболу. К тому же, все это может наложиться на полуфинальный матч Россия – Англия. Но, это, конечно, только в том случае, если россияне победят хорватов, а англичане – шведов.

И тут надо отметить, что первое отравление так и осталось даже без подозреваемых. Человека или людей, которые отравили Скрипалей, так и не нашли! И это при том, что камеры наблюдения в Великобритании расставлены на каждом шагу. В общем, ситуация действительно на грани сумасшествия. Думаю, она принесет нам еще немало замечательных сюрпризов!