Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии

В последние недели в Украине много говорят о проблемах ромов или, как их еще называют. Разговоры эти спровоцированы волной насилия против представителей этой народности. Некие вооруженные молодые люди нападают на таборы, избивают и прогоняют их обитателей. В ходе одного из последних таких инцидентов даже убили человека.

Убийства, конечно, никто не поддерживает, но довольно часто можно услышать мнение, что "ромы сами виноваты", так как нередко ведут асоциальный образ жизни и занимаются сомнительными (с точки зрения закона) делами.

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Далее обычно следует пассаж, о том, что в условиях бездействия и апатии официальной власти на первый план выходят либо хулиганы, либо радикально настроенные националисты, либо провокаторы и агенты Кремля (я и такое слышал). Вот они и устраивают погромы.

После таких заявлений начинает возмущаться украинская либеральная общественность. По ее мнению, никакие правонарушения действия ромов не могут оправдать насилия по национальному признаку. Ну и пошло-поехало, все всех ругают, все всеми недовольны. Что делать с ромскими лагерями при этом никто не знает.

Ни Гитлер с массовыми расстрелами, ни советская власть с массовыми депортациями не сделали из них обычных оседлых обывателей. Проблема действительно серьезная, никто шутить не собирается. Речь о базовых правах самих ромов и о базовых интересах общества, в котором они живут. Их как-то надо примирить. Но вот как? Тут самое время посмотреть за границу. Интересно, что же на этот счет думают в нашем безумном мире?

И знаете, ничего хорошего. На самом деле, ситуация с кочующими ромами примерно одинакова везде. Более того, в демократической Европе, где все соблюдают законы, сейчас на них начинается настоящая охота.

Речь идет об Италии – первой западноевропейской стране, где к власти пришли популисты. Это люди, которые откровенно говорят вслух то, что хотят услышать их избиратели. Но сказать стесняются – проклятое воспитание мешает. Глава МВД Италии праворадикал Маттео Салвини объявил план решения цыганского вопроса. И план этот намного более радикальный, чем все то, что предлагается на официальном уровне в Украине.

Первое: Он собирается провести перепись всех живущих в Италии ромов. Тех, у кого нет итальянских документов или кто хотя бы просто не говорит по-итальянски, он собирается катапультировать вон из страны. Сальвини хочет ввести понятие "итальянских ромов" и всех прочих. Своих, как он выразился, "к огромному сожалению", придется отставить в стране, но установить жесткий контроль над их лагерями. А вот чужих всех отправят за границу. Куда именно – пока не очень понятно. Не так-то просто найти желающих принять у себя сотню тысяч ромов.

Второе: Салвини намерен установить драконовские меры контроля над бытом кочевников. Тех, кто занят противоправной деятельностью, он хочет немедленно ловить и сажать. Детей, которые остались без присмотра, вытаскивать из таборов, отдавать на попечение государства или других семей. Он также хочет лишать родительских прав тех ромов, чьи дети не ходят в школу, например.



В Италии собираются провести перепись ромов

Проще говоря, план там такой: силой закона сломать традиционный уклад жизни ромов. Заставить их учиться, работать, жить на одном месте и надеяться, что через несколько поколений они станут обычным европейским народом. Сальвини за этот план в самой Италии назвали уже и фашистом, и наследником Муссолини, и другими плохими словами. Ему напомнили, что нельзя проводить перепись лишь одной этнической группы – итальянские законы этого не позволяют.

Но глава МВД сказал, что все равно сделает все по-своему. И, я думаю, что он не обманывает. И перепись проведет, и массовые депортации начнет, и ломать ромский уклад жизни станет. А знаете, почему? Да потому, что этот план пользуется бешеной популярностью среди итальянцев. По опросам общественного мнения, ромы – самая нелюбимая в Италии этническая группа. Если правительство будет их выдавливать вон даже нарушая законы, против будет лишь небольшая группа людей. Все остальные только поаплодируют!

Сейчас вот против предложенных главой МВД мер выступает лишь небольшая прослойка. Это левые либералы из числа журналистов, университетстских профессоров и защитников прав разных меньшинств. Остальные итальянцы пока еще тихо, но активно поддерживают Салвини. Его рейтинг быстро растет.

Мне кажется, в этом заключается главная опасность для Европы сейчас, не в ужасных правых радикалах и левых популистах. А в обычных людях, которые с энтузиазмом душат и давят все то, что называется "европейскими" и "либеральными" ценностями. Солидарность, толерантность, открытость, сочувствие по всей Европе уступают место эгоизму – личному, национальному, религиозному и даже расовому.

Все меньше людей готовы сопереживать мигрантам из Африки или тем же ромами из Румынии, пока их собственные проблемы не решены и даже становятся все острее. Ксенофобия, закрытость, нетерпимость – все это расцветает буйным цветом по всему континенту. Европа переходит на Темную сторону Силы. А классик джедаизма – учитель Йода предупреждал Люка Скайуокера: "Помни, один раз ступив на Темный путь, ты уже не сможешь с него свернуть". Если сейчас в Европе что-то быстро и серьезно не изменится, то через пару лет можно будет точно сказать: нас ждет тысяча лет тьмы.

Падение Путина

Проблемы, которые испытывает сейчас Европа и Западный мир, должны сильно радовать Владимира Путина. Этот человек посвятил всю свою жизнь тому, чтобы отомстить Западу за развал Советского Союза. Сейчас он даже не столько стремится восстановить СССР (хотя кое-что и пытается сделать). Путин мечтает уничтожить единство западных стран, развалить их союзы, альянсы, растоптать их ценности, устремления жизненные правила.

Ради этого он и поддержиает правых и левых радикалов. Ради этого он помогал Дональду Трампу прийти к власти в США. Ради этого он ведет массрованную пропаганду в западных странах с помощью государственных телеканалов. И смотрите: как показывает избрание Трампа, Брексит и новое итальянское правительство, многое у Путина получается. Генсек НАТО жалуется, что альянс может развалиться, Джордж Сорос предупреждает о возможности гибели Евросоюза.

Итальяснский премьер угрожает распадом Шенгенского соглашения. В финансовой прессе вовсю обсуждают вероятность развала зоны евро. Ну а бывший вице-президент США Джо Байден прямо говорит, что в Запад оказался на пороге новых 1930 годов, когда мир оказался во власти популистов – фашистов, коммунистов, расистов, милитаристов и прочей мерзкой публики.

Казалось бы, Путину можно сидеть и радоваться, потирать потные ладошки и готовить какую-то очередную гадость. Но и у него проблема. Классические злодеи из кино – они, помимо всего прочего, хорошие бизнемены. Свои злодейства они планируют и осуществляют, пользуясь большим количеством денег. Обычно эти деньги тоже из сомнительных источников, но они есть! Путин же управлять экономикой не умеет. Не обучен он этому. Россия стремительно беднеет под его руководством. Последние несколько лет она проедала запасы, сделанные в те дни, когда нефть была дорогой.



Владимир Путин

Сейчас же уровень воровства в России заоблачный, а доходов почти не осталось. У Путина появляется пробелема: на какие шиши содержать своих миньонов, что платить охранникам и чем кормить рабов? Он вышел из положения в обычном для плохих людей стиле – отобрал деньги у самых бедных, то есть – у пенсионеров.

В России повысили пенсионный возраст. Мужчинам на пять лет, а женщинам сразу на восемь. Причем по телевизору объявили, что это сделало правительство, а сам Путин, типа, ничего и не знает и тут произошло удивительное дело: народ зомбоящику не поверил. Точнее, не все поверили. Рейтинг Путина полетел вниз! Фонд "Общественное Мнение" подсчитал, что за неделю его электоральный рейтинг упал с 62 до 54%, число доверяющих ему снизилось с 75 до 67 процентов. Ниже у Путина показатели не были с 2013 года.

Тут еще надо отметить, что в России такую социологию надо делить на два. Люди очень часто на всякий случай говорят, что поддерживают Путина. Просто боятся, что в противном случае у них начнутся проблемы. Поэтому при опросах они клянутся, что обожают президента, а потом, у себя на кухне - матерят его изо всех сил.

В общем, несмотря на реализацию планов Путина в мире, внутри страны у него все идет очень плохо. Конечно, сейчас пока рано говорить, что недовольные россияне поднимут бунт против своего царя. Пока недовольных не так уж и много. Но их число растет, а экономика все равно буксует и глохнет, жизнь становится беднее и скучнее. И вот повышение пенсионного возраста в этом смысле может стать катализатором серьезных проявлений недовольства.

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Но надо понимать: если что-то такое и начнется, то уже осенью - после футбольного чемпионата и отпусков. Народ как раз вернется с дач домой и поймет, что есть нечего, работы нет, а цены – просто космос. Вот тогда и будем ждать каких-то интересных новостей оттуда. Тем более, что с таким бестолковым правителем, как Путин, это неизбежно - экономическая ситуация в России точно лучше не станет.