Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка

Началось лето, в отпуск уходят даже террористы, мракобесы, коррупционеры и тираны, поэтому новостей в мире становится чуть меньше. "Хаябуса-2" – японский автоматический зонд, отправленный к астероиду "Рюгу", подлетел к нему уже настолько близко, что смог сфоторафировать некоторые детали на поверхности.

Астрономы сухо говорят, что на километровом "Рюгу" хорошо заметен 200 метровый кратер и поперечная горная цепь. Но я тут вижу кое-что иное.

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По-моему, этот астероид очень похож на "Звезду Смерти" из американской киносаги "Звездные войны". Сравните сами. Я уже жду не-дождусь более четких фотографий этого астероида! Мало ли, что там скрывается.



"Хаябуса-2"

Вторая новость пришла из Новой Зеландии. Я вообще обожаю новости из этой страны. То ее самой счастливой в мире признают, то священной горе дадут права человека, то настоящую космическую ракету на принтере напечатают, то сотню дельфинов спасут.

Недавно грустно было – там умерла самая одинокая в мире птица – олуша Найджел. В общем, это новости не курильщика, а очень здорового человека. И вот опять. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден стала первым в мире человеком, родившим ребенка в этой должности. Не отвлекаясь от решения задач государственной важности, 37 летняя премьер-министр родила дочку. Как ее назвали, пока не сообщается.

Сейчас Арден на полгода уйдет в декретный отпуск, а обязанности премьер-министра будет исполнять ее заместитель – Уинстон Питерс. Вся Новая Зеландия, конечно, сейчас на ушах от счастья. Люди поздравляют премьер-министра и ее гражданского мужа Кларка Гейфорда. Я их тоже, конечно, поздравляю – и от себя лично, и от всех нас тут в Украине. Пускай малая растет здоровой и умной! Надеюсь, никто не против такого пожелания.

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Третья новость, почти противоположная по смыслу. Пока новозеландцы умиляются и радуются за премьер-министра и ее новорожденную дочь, французы ругают своего президента за дурацкий наезд на ребенка. Эммануэль Макрон на церемонии в память о погибших героях Франции зачем-то начал ругать 13 летнего подростка. Дело было так – Макрон пожимал собравшимся людям руки. Подросток спросил его: "Как жизнь, Маню?".

По-французский Маню – это сокращенная, дружеская версия имени Эммануэль. Ее употребляют в позитивном смысле, обращаясь к другу, хорошему знакомому, к "своему парню", в общем. Тут есть оттенок фамильярности, но это не грубо. Нормальное обращение, ничего ужасного.

Но Макрон обиделся. "Как ты со мной разговариваешь? Тут официальное мероприятие, ты должен вести себя почтительно. Валять дурака можно в других местах в и другое время. Я господин президент". Потом он еще сказал этому парню идти окончить университет, а уже потом – начинать выступать.

В словах Макрона, в общем, есть смысл. Но, во время предвыборной кампании он активно культивировал образ "крутого парня", "своего в доску", молодого и все понимающего человека, с которым молодежь может говорить на равных. Он начинал свои письма в правительстве другим министрам со слов "Привет, дорогой, это Маню". А выступая перед студентами в США, сказал, что правила – "чушь собачья, их иногда надо нарушать".

Теперь вот выясняется, что нарушать их можно американскими детям, но не французским. Этим надо вести себя с господином президентом почтительно. Французы теперь критикуют своего президента за двойные стандарты и вообще считают, что он сильно забронзовел на своем посту. В общем, эта история может Макрону еще и боком выйти.



Эммануэль Макрон

А мог же просто ответить этому парнишке: "Дела отлично, учись хорошо и сам скоро будешь на моем месте!". Нормальный был бы ответ. Но почему-то президент решил, что надо надуться. Теперь вот расплачивается. И поделом ему. В политике тоже надо быть человеком – не как француз Макрон, а как новозеландка Арден.

Ну и четвертая небольшая новость, сенат Канады окончательно легализовал производство, хранение и употребление марихуаны в этой стране. Раньше ее можно было курить только в медицинских целях - как болеутоляющее. Но теперь и ради удовольствия разрешено. Таким образом, Канада стала первой страной "Большой смерки", полностью легализовавшей "травку". Я почти не сомневаюсь, что ее примеру скоро последуют и другие страны.

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Саммит спасения Европы. В последние недели тема борьбы с нелегальной миграцией заняла главное место в умах европейских политиков. Венгрия приняла закон, согласно которому все неправительственные организации и люди, помогающие нелегальным мигрантам, будут объявлены преступниками. Им будут грозить штрафы и даже тюрьма за такую деятельность.

Кстати, назвали венгры этот закон "Стоп Сорос"– в честь главного, как они считают врага своего государства – американского миллиардера Джорджа Сороса. Видите, его не только у нас тут демонизируют. Друзья Путина в Венгрии тоже не любят Сороса.

Дальше – Италия. Министр внутренних дел Маттео Сальвини пообещал провести перепись всех цыган в своей стране. Тех, кто не знает итальянского языка, депортируют вон. Сальвини сказал, что с радостью избавился бы вообще от всех цыган, но итальянских ромов он выслать права не имеет.

Тут важно то, что эту откровенно антидемократическую и антилиберальную меру с огромной радостью поддерживает большинство итальянцев. Рейтинг Сальвини растет как на дрожжах. Против выступают лишь немногочисленные левые интеллектуалы, профессора университетов и журналисты с правозащитниками.

Все остальные готовы полностью отказаться от европейских и каких угодно ценностей, ради того, чтобы прогнать цыган и других южных не итальянцев из своей страны. Европейские ценности вообще сейчас переживают упадок. Тот же Сальвини, кстати, требует снять санкции с РФ. На Украину ему абсолютно наплевать.



Маттео Сальвини

В Германии у Ангелы Меркель осталось менее двух недель, чтобы решить проблему беженцев, прибывающих туда уже не из Африки и Азии, а из других стран Евросоюза. Если их поток не будет прекращен, то партнеры по коалиции грозят покинуть правительство. Это приведет к его падению и новым выборам. Глядя на все это, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в воскресенье срочно собирает в Брюсселе неформальный саммит лидеров некоторых стран ЕС, чтобы принять общую стратегию борьбы с нелегальной иммиграцией.

Там будут присутствовать лидеры Германии, Италии, Греции, Австрии, Испании, Болгарии, Франции. Результат встречи, конечно, пока не известен, но австрийский канцлер Себастиан Курц довольно точно описал возможные альтернативы. "Или мы укрепим внешние границы ЕС, либо границы появятся внутри Евросоюза".

Проще говоря, если проблему не решить, начнется фрагментация ЕС. Это – очень опасно для западной цивилизации. Одно из решений проблемы – перенос центров приема беженцев из Европы в Азию и Африку. Но это фактически – новый колониализм. Невероятно серьезная и даже взрывоопасная идея. Очень интересно, чем закончится обсуждение.

В любом случае, воскресный саммит – это почти последняя надежда ЕС сохранить полное единство. Если он закончится провалом, то, боюсь, дальше начнется возведение границ внутри ЕС и постепенное его разделение на отдельные страны. Пожелаем участникам удачи. Нам же остается только надеяться на лучшее.