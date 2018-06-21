Премьер Новой Зеландии родила дочку
Карьера семейному счастью не помеха! Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн родила девочку.
Об этом политик сообщила в своем Instagram.
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На фото Джасинда Ардерн вместе со своим партнером Кларком Гейфордом и ребенком находятся в больнице.
А на работу глава правительства планирует вернуться уже через полтора месяца.
Джасинда Ардерн – вторая в мире женщина-премьер, которая стала матерью во время пребывания на высокой должности. В 1990-м году дочку родила тогдашняя глава правительства Пакистана Беназир Бхутто.
Источник: 24 канал
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