Прем'єрка Нової Зеландії народила доньку
Кар'єра сімейному щастю не перешкода! Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн народила дівчинку.
Про це політикиня повідомила у своєму Instagram.
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На фото Джасінда Ардерн разом зі своїм партнером Кларком Гейфордом та дитиною перебувають у лікарні.
А на роботу очільниця уряду планує повернутися вже через півтора місяця.
Джасінда Ардерн – друга у світі жінка-прем'єрка, яка стала матір'ю під час перебування на високій посаді. У 1990-му році доньку народила тодішня глава уряду Пакистану Беназір Бхутто.
Джерело: 24 канал
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