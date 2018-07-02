Почему у Германии сейчас большие проблемы

Светлое и безоблачное будущее Европейского Союза в эти выходные снова оказалось под угрозой. В ЕС действует правило: что хорошо для Германии, то хорошо и для союза в целом. Иммиграция (в том числе – нелегальная) подтачивает стабильность немецкой политической системы. Можно даже сказать – сердцевину и фундамент этой самой системы.

Яд недоверия и взаимных обид начал отравлять и губить отношения в главном политическом альянсе Европы – в коалиции между немецкими партиями ХДС и ХСС.

Читайте також: Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии

Первая – это правоцентристская партия Ангелы Меркель. Она работает по всей Германии. Вторая – точно такая же, правоцентристская партия, но лишь баварская – локальная. Партия Меркель (ХДС) даже не участвует в выборах в Баварии, чтобы не мешать ХСС. Баварцы, алаверды, не выставляют кандидатов за пределами своего региона, помогая таким образом ХДС. Система эта работает десятилетиями. ХДС/ХСС многие даже считают одной партией.

Но нет, они все-таки отдельные партии. Хотя очень правильно звучит другое, частое определение – "партии-сёстры". Отношения между ними почти всегда были идеальными. Крайне редко какая-нибудь небольшая проблемка возникала, но ее тут же решали. Однако сейчас все иначе. "Сёстры" готовы вцепиться друг другу в горло и рвать одна другую на куски. Дело, как обычно, в борьбе за власть.

Читайте також: Султанизация Эрдогана: по какой схеме президенту Турции обеспечили комфортную победу

Бавария стоит на южной границе Германии – как раз на пути иммигрантов из Азии и Африки. Многим из них в Баварии очень нравится, они решают там остаться насовсем. Это, в свою очередь, очень не нравится местным жителям. Баварцы и раньше, безо всяких мигрантов, считались в Германии жадными и сварливыми людьми, которые не любят чужаков. Сейчас они просто в ярости от всего происходящего. Соответственно, они требуют немедленно положить конец миграции.



Мигранты в Германии

Правоценристской ХСС (баварской партии) сам бог велел решить этот вопрос. Ее лидер Хорст Зеехофер сейчас работает министром внутренних дел. Ему и карты в руки! И он, конечно, уже пообещал установить кордоны, блок-посты, ловить и отфутболивать мигрантов. Причем всех подряд – даже тех, у кого есть документы о запросе на статус беженца в другой стране ЕС. Избиратели были счастливы: это как раз то, чего они хотели. А если счастливы они, то и Зеехофер счастлив: в октябре в Баварии выборы. Он собирается привести ХСС к победе.

Такая политика противоречит принципу открытых границ Евросоюза и Шенгенскому соглашению. Германия – лидер ЕС. Если она закроет свои границы и будет выкидывать беженцев, то следом за ней так же поступят и все остальные. Шенген сразу умрет. А это – фундаментальный, между прочим, институт единой Европы. Евросоюз (как набор таких институтов) получит серьезную пробоину. Сможет ли он сохранить плавучесть после такого – большой вопрос.



Вот чего Ангела Меркель точно не хочет – так это войти в историю могильщиком Европейского Союза. Поэтому она вынуждена была пригрозить министру внутренних дел Зеехоферу, что уволит его, если он закроет границы. Министр ответил ультиматумом. Либо канцлерин позволит работать ему, либо пусть найдет другой вариант прекращения миграции, либо он уйдет в отставку. Когда партии-сестры начинают говорить языком угроз и ультиматумов, любой может понять, что ситуация довольно паршивая.



Ангела Меркель



И ее надо спасать. Иначе может погибнуть не просто коалиционное правитльство, а один из самых важных и долгих политических союзов в Европе. Наверное, даже самый важный. Меркель не любит жестких решений, она всегда ищет компромисс. Так и в этот раз. В Брюсселе собрался экстренный саммит ЕС, который можно было назвать "Спасение правительства Ангелы Меркель". В минувшую пятницу переговоры шли десять часов(!) - буквально до рассвета.



После этого участники саммита вышли к журналистам в хорошем настроении. По их словам, им удалось решить проблему и заключить соглашение по ограничению миграции. Всем стало интересно: ну покажите же соглашение. Но лидеры ответили, что потом покажут. И вообще не хотят об этом говорить, потом покажут.



Уже на следующий день стало понятно, откуда такая скромность. Дело в том, что показывать особо нечего. Лидеры ЕС договорились, что каждая из стран на добровольной основе откроет у себя центры приема беженцев и обработки их заявок на получение законного статуса в Европе.

Раньше страны ЕС даже обязательные квоты не выполняли. Добровольные обязательства по приему беженцев тем более никто исполнять не станет. Кстати, целый ряд стран (включая Германию) тут же объявили, что у себя никаких центров приема мигрантов делать не будут.

Читайте також: Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребенка

Чехия и Венгрия очень удивились словам Меркель о достижении соглашения. По их словам, они об этом ничего не знают - они ни к кем ни о чем не договаривался. Проще говоря, не очень даже понятно, есть ли, вообще, соглашение? Оно существует? Зеехофер, которому надо принимать решение по собственному ультиматуму, тоже, видимо, не очень понял, что там в Брюсселе произошло.



Он сказал, что на пару дней отложит решение о собственной отставке. Министр хочет, чтобы Меркель ему объяснила ситуацию: договорилась она о прекращении миграции или нет? Если он решит, что нет, то напишет заявление и уйдет из правительства. Таким образом, уже со дня на день, в любой момент даже, в Германии может начаться серьезный политический кризис. Если раскол между "партиями-сестрами" ХДС и ХСС расширится, то там объявят новые выборы в Бундестаг, а эпоха Ангелы Меркель может и закончиться.



Есть другой вариант: Зеехофер уйдет в отставку, а его партия останется в коалиции. Но и его преемник просто будет вынужден продолжать настаивать на закрытии границ. Помните, выборы в октябре – их никто не отменял. Если граница не будет закрыта, то победу в Баварии получит АфД – крайне радикальная, националистическая и популистская партия. Она уже облизывается на Баварию и потирает лапки, предвкушая свою победу.



Зеехофер



И знаете что? Если Меркель, Зеехофер или преемник Зеехофера не закроют южную границу, АфД обязательно победит в Баварии. В этом случае будущее Германии и Евросоюз будут совсем-совсем мрачными. Но это уже другая история.