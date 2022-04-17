Собственно, сами работники почтового терминала и рассказали более подробно, что произошло в тот день. Они приходят в себя от пережитого, пока компания помогает им в лечении и оплате страховых.

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Что именно рассказали работники "Новой почты"

В этот вечер в терминале работал менеджер участка Евгений Обримба. По словам мужчины, его жизнь спасла лишь счастливая случайность, когда он ходил проверять, остался ли еще груз и все ли отправилось согласно графику.

Бахнуло. Оглушило меня. В ушах начало звенеть. Все сыпется на голову. Я просто упал, 10 секунд полежал, пришел в себя. Не было смысла лежать, выбежал, начал собирать своих ребят из-под завалов,

– отметил работник почты.

После того, как работник терминала всех нашел, уже потом вызвал скорую медпомощь. О том, что ранения получили 3 человека (2 работника терминала и 1 водитель) напомнил и приехавший после взрыва руководитель терминала Александр Уманец.

"Вероятно взрыв был в 17:45, потому что в 17:48 мне уже позвонили по телефону, рассказали. Мы с ребятами минут за 20 доехали сюда и увидели, что здесь уже были спасатели, военные", – вспомнил Уманец.

Отметим, что ракета разорвалась прямо возле самого здания, где внутри находились 30 человек . Взрывная волна зацепила машины, загорелся пожар.

Пока компания еще не считала ущерб от обстрелов. Сам сортировочный терминал был новым, ведь он был построен еще в мае 2021 года. Он не проработал и года.