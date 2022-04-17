Власне, самі працівники поштового термінала і розповіли більш детально, що трапилось у той день. Вони оговтуються від пережитого, поки компанія допомагає їм у лікуванні та оплаті страхових.

До теми У "Новій пошті" розповіли про стан працівників, які отримали травми через обстріл в Миколаєві

Що саме розповіли працівники "Нової пошти"

У той вечір у терміналі працював менеджер ділянки Євгеній Обримба. За словами чоловіка, його життя врятувала лиш щаслива випадковість, коли він ходив перевіряти, чи залишився ще вантаж і чи все рушило згідно з графіком.

Бахнуло. Оглушило мене. У вухах почало дзвеніти. Усе сиплеться на голову. Я просто впав, 10 секунд полежав, прийшов до тями. Не було сенсу лежати, вибіг, почав збирати своїх хлопців з-під завалів,

– зазначив працівник пошти.

Після того, як співробітник термінала усіх знайшов, то вже потім викликав швидку меддопомогу. Про те, що поранення отримали 3 людей (2 працівники терміналу та 1 водій) нагадав і керівник терміналу Олександр Уманець, який приїхав після вибуху.

"Імовірно вибух був о 17:45, бо о 17:48 мені вже зателефонували, сказали. Ми з хлопцями хвилин за 20 доїхали сюди й побачили, що тут вже були рятувальники, військові", – пригадав Уманець.

Відзначимо, що ракета розірвалася одразу ж біля самої будівлі, де всередині перебували 30 людей. Вибухова хвиля зачепила машини, зайнялась пожежа.

Поки компанія ще не рахувала збитки від обстрілу. Сам сортувальний термінал був новим, адже його збудували ще у травні 2021 року. Він не пропрацював і року.

Актуально – Київ теж має моторошні наслідки від ракетної атаки росіян: дивіться відео