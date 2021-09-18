Пограничники отдела "Косино" Мукачевского отряда задержали 4 мигрантов. О неизвестных на границе сообщил местный житель.
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Как происходило задержание
- Никаких документов у задержанных, конечно, не было. Трое рассказали, что они граждане Афганистана, еще один – Бангладеша. Однако эту информацию следует проверить.
- Кроме того, в селе Мужиево Береговского района оперативники остановили автомобиль "БМВ", в котором украинец вез 4 афганцев. Их хотели переправить через государственную границу.
- В отеле Виноградова правоохранители обнаружили двух сирийцев, одного гражданина Йемена и еще одного – Марокко. Вместе с ними находился проводник, он был украинцем. Иностранцы хотели незаконно попасть в ЕС.
- Пограничники "Смильницы" остановили "Хюндай". Машиной управлял египтянин, который имел вид на жительство в Украине. Правда, он вез двух иностранцев без документов, они представились гражданами Гвинеи и Сенегала.
Мигрантов задержали в машине / Фото МВД
Что грозит мигрантам
Относительно всех задержанных составили протоколы о незаконном пересечении границы или попытки этого. Насчет пособников – полиция выясняет, были ли признаки правонарушения о незаконной переправке лиц через границу.
Следственные действия продолжаются.
Задержание мигрантов / Фото МВД