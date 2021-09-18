Пограничники отдела "Косино" Мукачевского отряда задержали 4 мигрантов. О неизвестных на границе сообщил местный житель.

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Как происходило задержание

Никаких документов у задержанных, конечно, не было. Трое рассказали, что они граждане Афганистана, еще один – Бангладеша. Однако эту информацию следует проверить.

Кроме того, в селе Мужиево Береговского района оперативники остановили автомобиль "БМВ", в котором украинец вез 4 афганцев. Их хотели переправить через государственную границу.

В отеле Виноградова правоохранители обнаружили двух сирийцев, одного гражданина Йемена и еще одного – Марокко. Вместе с ними находился проводник, он был украинцем. Иностранцы хотели незаконно попасть в ЕС.

Пограничники "Смильницы" остановили "Хюндай". Машиной управлял египтянин, который имел вид на жительство в Украине. Правда, он вез двух иностранцев без документов, они представились гражданами Гвинеи и Сенегала.



Мигрантов задержали в машине / Фото МВД

Что грозит мигрантам

Относительно всех задержанных составили протоколы о незаконном пересечении границы или попытки этого. Насчет пособников – полиция выясняет, были ли признаки правонарушения о незаконной переправке лиц через границу.

Следственные действия продолжаются.



Задержание мигрантов / Фото МВД