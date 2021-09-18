Прикордонники відділу "Косино" Мукачівського загону затримали 4 мігрантів. Про невідомих на кордоні повідомив місцевий житель.
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Як відбувалось затримання
- Жодних документів затримані, звісно, не мали. Троє розповіли, що є громадянами Афганістану, ще один – Бангладешу. Проте цю інформацію слід перевірити.
- Крім того, у селі Мужієво Берегівського району оперативники зупинили автівку "БМВ", у якій українець віз 4 афганців. Їх хотіли переправити через державний кордон.
- У готелі Виноградова правоохоронці виявили двох сирійців, одного громадянина Ємену та ще одного – Марокко. Разом з ними перебував провідник, він був українцем. Іноземці хотіли незаконно потрапити до ЄС.
- Прикордонники "Смільниці" зупинили "Хюндай". Машиною керував єгиптянин, який мав посвідку на постійне проживання в Україні. Щоправда, він віз двох іноземців без документів, вони назвалися громадянами Гвінеї та Сенегалу.
Мігрантів затримали в автівці / Фото МВС
Що загрожує мігрантам
Щодо всіх затриманих склали протоколи про незаконне перетинання кордону або спробу цього. Щодо пособників – поліція з'ясовує, чи були ознаки правопорушення про незаконне переправлення осіб через кордон.
Слідчі дії тривають.
Затримання мігрантів / Фото МВС