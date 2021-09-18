Прикордонники відділу "Косино" Мукачівського загону затримали 4 мігрантів. Про невідомих на кордоні повідомив місцевий житель.

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Як відбувалось затримання

Жодних документів затримані, звісно, не мали. Троє розповіли, що є громадянами Афганістану, ще один – Бангладешу. Проте цю інформацію слід перевірити.

Крім того, у селі Мужієво Берегівського району оперативники зупинили автівку "БМВ", у якій українець віз 4 афганців. Їх хотіли переправити через державний кордон.

У готелі Виноградова правоохоронці виявили двох сирійців, одного громадянина Ємену та ще одного – Марокко. Разом з ними перебував провідник, він був українцем. Іноземці хотіли незаконно потрапити до ЄС.

Прикордонники "Смільниці" зупинили "Хюндай". Машиною керував єгиптянин, який мав посвідку на постійне проживання в Україні. Щоправда, він віз двох іноземців без документів, вони назвалися громадянами Гвінеї та Сенегалу.



Мігрантів затримали в автівці / Фото МВС

Що загрожує мігрантам

Щодо всіх затриманих склали протоколи про незаконне перетинання кордону або спробу цього. Щодо пособників – поліція з'ясовує, чи були ознаки правопорушення про незаконне переправлення осіб через кордон.

Слідчі дії тривають.



Затримання мігрантів / Фото МВС