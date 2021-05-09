Принц Майкл Кентский – двоюродный брат королевы Елизаветы II – предлагал корейским бизнесменам свои связи с Кремлем для успешного развития их бизнеса в России. Однако принц и не подозревал, что на самом деле разговаривает с журналистами.

Как проходил разговор с принцем

Журналисты The Times инициировали видеозвонок с Майклом Кентским под видом бизнесменов из Южной Кореи. Они попросили помощи выйти на Кремль. Такой шаг якобы был необходим для продвижения бизнеса по инвестициям в золото.

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Участие в видеозвонке со стороны Великобритании принимал сам принц Кентский и его бизнес-партнер маркиз Рединг.

Позиция Майкла Кентского

По данным издания, принц охотно принял участие в видеозвонке. Он заявил, что "очень рад" работать с компанией House of Haedong, которой необходимы контакты в Кремле для развития своего бизнеса на российском рынке. Принц заметил: "я никогда раньше не имел тесной связи с золотом, и эта идея меня очень радует".

Кентский отметил, что имеет давние связи с Россией, это "может принести определенную пользу".

Кроме того, принц рассказал, что получил от российского президента одну из самых престижных наград Кремля – ​​Орден Дружбы.

Заявление маркиза Рединга

Когда принц Майкл Кентский вышел из сети, переговоры продолжил его соратник – маркиз Рединг. Он презентовал "бизнесменам" тип услуг, которые, по его словам, они с принцем могут предложить в России.

Маркиз даже сообщил, что де-факто Кентский выполнял роль "неофициального посла Ее Величества в России". Кроме того, британец отметил: связи принца в Кремле до сих пор актуальны.

По словам маркиза, брат королевы даже может полететь в Россию и обратиться к Путину от имени компании House of Haedong. Стоило бы такое "удовольствие" 50 тысяч фунтов стерлингов.

Мы говорим здесь относительно осторожно, потому что мы не хотели бы, чтобы мир узнал, что он встречается с Путиным (Владимиром Путиным – 24 канал) исключительно по деловым причинам, если вы понимаете,

– отметил маркиз Рединг.

Как развивались события дальше

После официального запроса издания маркиз Рединг признался, что пообещал много.

По словам принца, он давно не общается с лидером Кремля.



Майкл Кентский во время встречи с Владимиром Путиным / MarieClaire.ru

Кто такой Майкл Кентский