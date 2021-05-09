Принц Майкл Кентський – дворюрідний брат королеви Єлизавети II – пропонував корейським бізнесменам свої зв'язки з Кремлем для успішного розвитку їхнього бізнесу у Росії. Однак принц і гадки не мав, що насправді розмовляє з журналістами.

Як відбувалася розмова з принцом

Журналісти з The Times ініціювали відеодзвінок з Майклом Кентським під виглядом бізнесменів з Південної Кореї. Вони попросили допомоги вийти на Кремль. Такий крок начебто був необхідний для просування бізнесу з інвестицій в золото.

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Участь у відеодзвінку зі сторони Великої Британії брав сам Кентський та його бізнес-партнер маркіз Редінґ.

Позиція Майкла Кентського

За даними видання, принц охоче взяв участь у відеодзвінку. Він заявив, що "дуже радий" працювати з компанією House of Haedong, яка потребує контактів у Кремлі для розвитку свого бізнесу на російському ринку. Принц зауважив: "я ніколи раніше не мав тісного зв'язку з золотом, і ця ідея мене дуже радує".

Кентський наголосив, що має давні зв'язки з Росією, це "може принести певну користь".

Окрім того, принц розповів, що отримав від російського президента одну з найпрестижніших нагород Кремля – Орден Дружби.

Заява маркіза Редінґа

Коли принц Майкл Кентський вийшов з мережі, переговори продовжив його соратник – маркіз Редінґ. Він презентував "бізнесменам" тип послуг, які, за його словами, вони з принцом можуть запропонувати у Росії.

Маркіз навіть повідомив, що де-факто Кентський виконував роль "неофіційного посла Її Величності в Росії". Окрім того, британець наголосив: зв'язки принца у Кремлі досі актуальні.

За словами маркіза, брат королеви навіть може полетіти у Росію і звернутися до Путіна від імені компанії House of Haedong. Коштувало б таке "задоволення" 50 000 фунтів стерлінгів.

Ми говоримо тут відносно обережно, тому що ми не хотіли б, щоб світ дізнався, що він зустрічається з Путіним (Володимиром Путіним – 24 канал) виключно з ділових причин, якщо ви розумієте,

– наголосив маркіз Редінґ.

Як розвивалися події далі

Після офіційного запиту видання маркіз Редінґ зізнався, що пообіцяв забагато.

За словами принца, він давно не спілкується з лідером Кремля.



Майкл Кентський під час зустрічі з Володимиром Путіним / MarieClaire.ru

Хто такий Майкл Кентський