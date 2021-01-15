Группа "Метинвест", которая является крупнейшей в Украине горно-металлургической компанией, отчиталась о соблюдении противоэпидемиологических мероприятий, которые были введены из-за распространения COVID-19. Речь идет о заводе имени Ильича в Мариуполе и "Азовсталь".

Соблюдение правил позволило обеспечить бесперебойную работу предприятий и минимизировать случаи заражений в коллективе.

Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, не время забывать о превентивных мерах – носите защитные маски в общественных местах, соблюдайте социальную дистанцию, регулярно мойте и дезинфицируйте руки, как это советуют специалисты, обязательно обращайтесь к врачу при появлении простудных симптомов,

– заявил директор меткомбината имени Ильича группы "Метинвест" Тарас Шевченко.

С начала пандемии COVID-19 мариупольские активы группы "Метинвест" продолжают работать без простоев и снижения производства, одновременно соблюдая карантин – на предприятиях придерживаются масочного режима, дезинфицируют помещения и транспорт, а столовые переведены в режим работы "буфет".

Кроме того, для защиты работников от заражения вирусом COVID-19 меткомбинат имени Ильича и "Азовсталь" разработали ряд мероприятий. На территории меткомбинатов столовые переведены в режим работы "буфет". Вся продукция реализуется только в индивидуальной упаковке. Готовые блюда отпускаются на вынос в одноразовой посуде, а вода выдается в бутылках. Персонал столовых работает в защитных масках и перчатках, усилена дезинфекционная уборка и установлены правила безопасного посещения объектов питания.

Для бесперебойного обеспечения безопасности металлургов и ремонтников на складах предприятий есть более 1 400 тысяч защитных масок и 5 397 литров дезинфицирующих средств для рук. Запас дезинфекторов для обработки автобусов и помещений составляет более 44 тысяч литров.

До сих пор обязательными остаются требования к личной безопасности: масочный режим, соблюдение дистанции и дезинфекция рук. Проводятся температурный скрининг сотрудников и регулярную обработку спецсредствами помещений, проходных, остановочных павильонов и транспорта. Рабочие места, там, где это возможно, дополнительно обеззараживаются бактерицидными лампами.