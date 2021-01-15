Група "Метінвест", яка є найбільшою в Україні гірничо-металургійною компанією, відзвітувала про дотримання протиепідеміологічних заходів, які були запроваджені через поширення COVID-19. Мова йде про завод імені Ілліча в Маріуполі й "Азовсталь".

Дотримання правил дозволило забезпечити безперебійну роботу підприємств і мінімізувати випадки заражень у колективі.

Незважаючи на зниження захворюваності на коронавірус, не на часі забувати про превентивні заходи – носіть захисні маски у громадських місцях, дотримуйтеся соціальної дистанції, регулярно мийте та дезінфікуйте руки, як це радять фахівці, обов'язково звертайтеся до лікаря під час появи простудних симптомів,

– заявив директор меткомбінату імені Ілліча групи "Метінвест" Тарас Шевченко.

З початку пандемії COVID-19 маріупольські активи групи "Метінвест" продовжують працювати без простоїв і зниження виробництва, водночас дотримуючись карантинних обмежень – на підприємствах дотримуються маскового режиму, дезінфікують приміщення і транспорт, а їдальні переведено в режим роботи "буфет".

Крім того, для захисту працівників від зараження вірусом COVID-19 меткомбінати імені Ілліча та "Азовсталь" розробили низку заходів. На території меткомбінатів їдальні переведено в режим роботи "буфет". Уся продукція реалізується тільки в індивідуальному упакуванні. Готові страви відпускаються навиніс в одноразовому посуді, а вода видається в пляшках. Персонал їдалень працює в захисних масках і рукавичках, посилено дезінфекційне прибирання та встановлено правила безпечного відвідування об'єктів харчування.

Для безперебійного забезпечення безпеки металургів і ремонтників на складах підприємств є понад 1 400 тисяч захисних масок і 5 397 літрів дезінфікуючих засобів для рук. Запас дезінфекторів для обробки автобусів і приміщень становить понад 44 тисячі літрів.

Досі обов'язковими залишаються вимоги до особистої безпеки: масковий режим, дотримання дистанції та дезінфекція рук. Проводяться температурний скринінг співробітників і регулярна обробка спецзасобами приміщень, прохідних, зупиночних павільйонів і транспорту. Робочі місця, там, де це можливо, додатково знезаражуються бактерицидними лампами.