Соблюдение санитарных условий в общежитиях: кто должен контролировать

У каждого общежития есть владелец и именно на него возлагается обеспечение надлежащих бытовых и санитарных условий. Если речь идет о текущей дезинфекции или плановой очистке – это возлагается на владельца, который нанимает соответствующих технических работников, осуществляющих такую уборку.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал директор Центра общественного здоровья МЗ Украины 2018-2019 годов Владимир Курпита.

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Он сообщил, что у каждого общежития есть владелец и именно на него возлагается обеспечение надлежащих бытовых и санитарных условий. Если речь идет о текущей дезинфекции или плановой очистке – это возлагается на владельца, который нанимает соответствующих технических работников, осуществляющих такую уборку.

Но если случается чрезвычайная ситуация, о которой мы сейчас говорим, связанная с COVID-19, и необходимо проведение дезинфекции после выявления больного, тогда к этому добавляются все силы и средства, которые определены в каждом регионе,

– пояснил Владимир Курпита.

"Например, государственная служба чрезвычайных ситуаций. Или представители дезинфекционных служб, которые еще остались в регионах. Они проводят заключительную дезинфекцию после выявления больного", – добавил Курпита.

Он отметил, что дезинфекция – это уничтожение возбудителя и происходить этот процесс может разными способами. Одним из них является обычная уборка моющими средствами, которую должны делать каждый день. Это не значит, что нужно проводить дезинфекцию с использованием химических растворов.



Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала