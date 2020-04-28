Дотримання санітарних умов в гуртожитках: хто має контролювати

В кожного гуртожитку є власник і саме на нього покладається забезпечення належних побутових та санітарних умов. Якщо йде мова про поточну дезінфекцію або планову очистку – це покладається на власника, який винаймає відповідних технічних працівників, які здійснюють таке прибирання.

Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів директор Центру громадського здоров’я МОЗ України 2018-2019 років Володимир Курпіта.

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Він пояснив, якщо трапляється надзвичайна ситуація, наприклад, як COVID-19, й необхідне проведення дезінфекції після виявлення хворого, тоді до цього долучаються всі сили та засоби, які визначені в кожному регіоні.

Наприклад, державна служба надзвичайних ситуацій. Або представники дезінфекційних служб, які ще залишилися в регіонах. Вони проводять заключну дезінфекцію після виявлення хворого,

– пояснив Володимир Курпіта.

Він зазначив, що дезінфекція – це знищення збудника й відбуватися цей процес може різними способами. Одним з них є звичайне прибирання мийними засобами, яке повинні робити щодня. Це не означає, що потрібно проводити дезінфекцію з використанням хімічних розчинів.



Перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 Каналу

