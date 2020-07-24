В Соборе Святой Софии в Стамбуле из музея сделали мечеть, 24 июля начался первый за 86 лет намаз.

Аби взяти участь у молитві, до храму прийшли тисячі мусульман, пише Aljazeera.

Люди прибули зі всієї Туреччини. Віряни розташувались у таборі навколо споруди, а також всередині собору, ігноруючи правила соціальної дистанції, що були запроваджені у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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У намазі також взяв участь президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Пряма трансляція з місця події:

LIVE: Thousands are set to pray at the #HagiaSophia Grand Mosque for the first time in 86 years https://t.co/uVLdvrBsDG — PresserWatch (@PresserWatch) July 24, 2020

Historical day indeed...



Muslims from all over the world gathered to offer prayer at #HagiaSophia #AyasofyaCamii pic.twitter.com/gbqYWCUo0K — یَاسِفْ Yasif (@IamYasif) July 24, 2020

Touches my soul



Erdogan recites holy Quran at #HagiaSophia just before the Friday prayers #AyasofyaCamiipic.twitter.com/of1n1bRAMD — یَاسِفْ Yasif (@IamYasif) July 24, 2020

Оскільки іслам забороняє зображення людей, під час намазів християнські ікони у соборі, мечеті завішуватимуть або затемнятимуть лазером.

Що відомо про повернення собору статусу мечеті? 10 липня вищий адмінсуд Туреччини анулював статус музею для собору Святої Софії та розпочав процес перетворення його у мечеть. Ініціатором змін став президент Туреччини Реджеп Ердоган. 10 липня він підписав указ про статус мечеті, який підтримала Державна рада Туреччини. Незважаючи на незадоволення європейських країн, Ердоган рішення не змінив та назвав критику ЄС "ісламофобією". Варто зазначити, що собор включений в список спадщини ЮНЕСКО, як музей, і його статус повинен залишитися незмінним.

Історія собору Святої Софії

Собор Святої Софії збудовано в 537 році у Константинополі. За часів Османської імперії собор, що був найбільшим храмом у християнському світі, прирівняли до мечеті. Після цього мусульмани замалювали вкриті мозаїками стіни товстим шаром штукатурки, де написали цитати з Корану. Проте деякі фрагменти мозаїки вдалось зберегти дотепер.

У 1934 році перший президент Туреччини Мустафа Кемаль Ататюрк надав храму статус музею. Цьогоріч чинний президент Ердоган підписав указ про перетворення собору на мечеть.

До слова, у соборі зберігається багато релігійних реліквій.