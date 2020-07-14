Первые призывы изменить статус Софии датируются еще 2014 годом, когда Эрдоган только пришел к власти. По мнению его сторонников, это – "начало возрождения Турции как великой мусульманской нации после века ложных усилий".

От христианского храма до музея

Айя-София – один из старейших соборов в мире, но к современному виду пришел далеко не сразу. 24 канал рассказывает об истории Святой Софии.

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Первые сакральные постройки на этом месте появились еще в IV веке нашей эры при императоре Константине I. Но от них на площади Августеон ничего не осталось, храм был сожжен во время восстания в 404 году. Новая базилика простояла более века, пока не была уничтожена в огне крупнейшего византийского восстания – "Ники" в 532. Ее фрагменты были раскопаны и их можно увидеть.

Третий и последний храм был возведен между 532 и 537 годами, при царствовании императора Византии Юстиниана Первого. Он выкупил землю у храма и повелел снести все строения на ней, из Рима, Эфеса и других городов доставляли строительные материалы и колонны. К примеру, Собор Святого Петра в Ватикане был закончен лишь в 1626 году, что делает Софию одним из старейших религиозных сооружений мира.

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Одна из фресок внутри Софии / Фото Flickr

По легенде, после окончания строительства Юстиниан воскликнул: "Соломон, я превзошел тебя!". Несколько раз собор был поврежден землетрясениями: купол провалился в 558 году, его замена – в 563 году. В 1204 году Софию разграбили и разорили крестоносцы, которые захватили город и посадили в нем латинского епископа. Большинство сокровищ Софии теперь можно увидеть не в ней, а в Соборе Святого Марка в Венеции.

Позже произошли частичные обвалы, финальный в 1346 году. Перед захватом османами, как пишут историки, в городе было очень мало населения, а Софию почти не использовали, церковь стояла пустая и темная. Последнюю службу в ней провели за сутки до финального штурма Константинополя.

Почти 1000 лет Айя-София была главным храмом Восточной Римской Империи и православного мира – вплоть до падения Константинополя 29 мая 1453 года.

Тогда Мехмед Завоеватель захватил Константинополь, но впечатленный красотой Софии, превратил ее в мечеть. И еще 500 лет она служила одним из главных религиозных сооружений исламского мира. Православные фрески были заштукатурены, потому что ислам не разрешает человеческих изображений.

Султан Мехмед II (годы жизни 1432-1481) пристроил к Софии медресе – мусульманскую школу, Селим II реконструировал здание, теперь там были мавзолеи османских султанов. В XVIII веке появились кухня, фонтан для умывания, библиотека. В 1847-49 годах провели крупнейшую реставрацию Софии – купол закрепили, колонны выпрямили, отделку – пересмотрели.

После создания республики и начала правления Мустафы Кемаля Ататюрка в 1934 году София стала музеем, древние фрески и росписи восстановили. Ататюрк видел Софию как "символ гармонии и секуляризма", чтобы она стала частью фундамента новой страны. В таком статусе она дошла до июля 2020 года, когда президент Турции Реджеп Эрдоган, продвигая свой курс на исламизацию, превратил здание обратно в действующую мечеть.

Программа ЮНЕСКО в 1993 году отмечала проблемы: падение штукатурки, грязный мрамор, разбитые окна. Декоративные картины повреждены влагой. С тех пор их пытались исправить.

Обратный процесс произошел в XIII веке во время Реконкисты. Когда испанские войска захватили Кордобу – один из центральных городов Халифата – местная мечеть была переделана в собор после веков правления мавров.

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Реджеп Эрдоган в Айя-Софии / Фото Daily Sabah

Несмотря на музейный статус и миллионы туристов каждый год, некоторые религиозные события внутри Софии проводились. Например, Эрдоган зачитал там первый стих Корана в 2018 году. В мае этого года на церемонии чествования 567 годовщины взятия города, имам прочитал так называемую "суру завоевания", в которой, правда речь идет о нынешних саудовских святых городах Мекка и Медина.

Новая глава истории А первая мусульманская служба уже назначена на 24 июля 2020 года. В этот день 1923 года были установлены нынешние границы Турции. Событие подчеркивает разрыв между теми, кто хочет оставить Турцию светским государством (которым ее создавал Ататюрк – 24) и религиозной "базой" Эрдогана. С минарета Софии уже прозвучал первый за 80 лет призыв муэдзина к исламской молитве.

Сторонники лидера Турции наконец-то смогут "сломать цепи" и войти в здание бесплатно, как в любую мечеть. Они верят, что София – их собственное национальное достояние со времен завоевания города Мехмедом и называют изменение "правом меча", которое дало право османам сделать мечеть из христианского храма.



Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме / Фото Al-Jazeera

"А если Израиль сделает то же самое с Аль-Аксой, это тоже будет "правом меча"? Что консерваторы скажут после этого?" – прокомментировал Bloomberg Мустафа Акьол, старший научный сотрудник в Институте Катона, Вашингтон.

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Непонятно и что будет с открытыми в 1934 году фресками и мозаиками Святой Троицы и императоров Византии. Выше уже было отмечено, что ислам не позволяет изображения образов людей. Поэтому их могут снова завесить арабской каллиграфией. Мустафа говорит, что в соборе Кордовы мусульманские символы не скрыты.

Современные турецкие мусульмане уверяют, что этот вопрос относится к государственному суверенитету. Превращать ее в музей было исторической ошибкой, а указ Ататюрка 80 лет назад – незаконным. Мол, с 1453 года Святая София была частью "вакфу" – владение султанов для религиозных или благотворительных целей.

Еще в 2014 году президент отметил, что памятник останется открытым для всех, но есть несколько но: возможно, часть отведут для немусульман, или же на время молитв София будет закрытой. Впрочем, есть пример другой Айя-Софии в городе Трабзон. После превращения ее в мечеть, поток туристов серьезно упал, потому что знаменитые фрески были закрыты.

Почему Эрдоган так решил К решению превратить Софию в мечеть Эрдогана могла подтолкнуть падающая популярность, агрессивная эпидемия COVID-19 и вызванный ею экономический спад. А еще потеря президентом Стамбула на местных выборах, как и некоторых других крупных городов. Бывшие члены его партии "Справедливости и развития" откололись и создали свои политические силы, которые активно забирают проценты его религиозной базы. "Это лишь для того, чтобы показать – я до сих пор хозяин в Стамбуле даже после выборов, я претендую на определенные ритуалы", – объяснил NYT Эртугрул Гюнай, бывший министр культуры страны.

Поэтому население надо отвлечь чем-то монументальным для поднятия духа и патриотизма. Но отношениям с Грецией, которые в последнее время балансируют на грани агрессивной риторики о военных действиях, это точно навредит и фактически "уничтожит любое доверие". Министр иностранных дел в греческом кабинете Лиза Мендони резко отреагировала: "Эрдоган выбрал для Турции культурную изоляцию".

Реакция на событие: отдаление от Европы



Решение Эрдогана разделило мир / ФотоТһаі visa forum

Что касается реакции мира, то она преимущественно была осуждающей. Эрдогана обвиняли в дальнейшем отдалении от Европы и ее ценностей.

Папа Франциск, который дважды бывал в Стамбуле и молился в Святой Софии (став таким образом четвертым Папой в истории, который это сделал – 24) тоже вспомнил о решении, выступая с еженедельной речью перед Площадью Святого Петра и сказал, что ему "больно" о нем слышать. Известный турецкий писатель Орхан Памук в эфире BBC News One отметил: "Это как сказать: извините, мы больше не светские. Впрочем, миллионы турок – нерелигиозны, как и я, они выступают против. Но их голосов не слышно".

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Интересно, что Эрдоган сказал и такую фразу: "Свобода Софии это предвестник свободы Аль-Аксы". Мечеть Аль-Акса, как известно, находится в Иерусалиме на Храмовой горе – священном месте трех мировых религий.

Напряжение растет из-за спора об энергетической разведке на Средиземном море и новых потоках мигрантов, прибывающих в Грецию (там с ними обходятся достаточно грубо – 24). Глава правительства Эллады Кириакос Мицотакис осудил решение: "Это плохо не только для отношений с Грецией, но и с ЕС, ЮНЕСКО и миром". Святая София входит в наследие ЮНЕСКО и у Эрдогана говорят, что она там и останется.

Патриарх Константинополя Варфоломей сказал, что восстановление Софии как мечети "разочарует миллионы христиан по всему миру и разделит их с мусульманами".

Кстати, это уже не первый подобный вывод. Немного ранее, подобная судьба постигла древний монастырь Хора (XI век) – наиболее сохранившуюся византийскую церковь в Стамбуле. Она была переделана в мечеть Кахрие-Джами перед тем как стать музеем в 1948.