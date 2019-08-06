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      Собрали манатки и валите, – Коломойский о России, Донбассе и Крыме

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      Собрали манатки и валите, – Коломойский о России, Донбассе и Крыме
      / ukrainianwall.com

      Игорь Коломойский снова назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом". Однако на этот раз подчеркнул, что "в горячую форму" все переросло только благодаря России.

      Россия является источником этого, по словам Коломойского, "гражданского конфликта". Об этом украинский олигарх заявил в интервью российскому изданию РБК.

      Вам следует знать: Разумков прокомментировал скандальные заявления Коломойского о Донбассе

      Кроме того, Москва также является "одним из спонсоров" ситуации на Донбассе.

      Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем к всеобщему удовольствию максимум за две недели,
      – считает он.

      В то же время Коломойский заявил, что Украина – единое неделимое унитарное государство. По его словам, если начать федерализацию, то "завтра начнется парад суверенитетов".

      "Есть закон об особом статусе, он согласован минских соглашениями, и его ежегодно продолжают. Нужно убрать изменения Конституции, заменить пятилетним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под наблюдением ОБСЕ", – добавил бизнесмен.

      Коломойский считает, что "Россия тоже может сидеть и смотреть, но не вмешиваться".

      Выбрали всех, кого надо, через 30 дней собрали манатки и валите к себе... Ничего там не надо реинтегрировать. Вам нужно свалить просто, и все реинтегрируется автоматически за одну неделю,
      – сказал олигарх.

      Кроме того, бизнесмен выразил свою позицию и относительно оккупированного Крыма, отвечая на вопрос о бизнесе в России.

      "Никаких бизнесов (в России – 24 канал). Это по принципиальным соображениям... Если до конца моей жизни Крым не вернут, то 100% Россия для меня закрыта", – заявил Коломойский.

      Что еще говорил Коломойский о Донбассе

      Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Соединенные Штаты косвенно поддерживают "конфликт на Донбассе", ведь предоставляют Украине военную технику, среди которой и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

      Он тогда заявил, что в Украине "внутренний гражданский конфликт... никем не инспирирован, никакой Россией". При этом бизнесмен не стал отрицать, что на неподконтрольных Украины территориях расположена не только российская техника, но и находятся российские военные.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Игорь Коломойский
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