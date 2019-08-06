Зібрали манатки і валіть, – Коломойський про Росію, Донбас та Крим

Ігор Коломойський знову назвав війну на Донбасі "громадянським конфліктом". Однак цього разу наголосив, що "у гарячу форму" все переросло лише завдяки Росії.

Росія є джерелом цього, за словами Коломойського, "громадянського конфлікту". Про це український олігарх заявив в інтерв’ю російському виданню РБК.

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Окрім того, Москва також є "одним зі спонсорів" ситуації на Донбасі.

Якби не було Росії і вона прибрала геть, то ми б закінчили всі ці питання мирним шляхом до загального задоволення максимум за два тижні,

– вважає він.

Водночас Коломойський заявив, що Україна – єдина неподільна унітарна держава. За його словами, якщо почати федералізацію, то "завтра почнеться парад суверенітетів".

"Є закон про особливий статус, він узгоджений мінських угодами, і його щороку продовжують. Потрібно прибрати зміни Конституції, замінити п'ятирічним перехідним періодом особливого статусу Донбасу, провести вибори на цій території під наглядом ОБСЄ", – додав бізнесмен.

Коломойський вважає, що "Росія теж може сидіти і дивитися, але не втручатися".

Обрали всіх, кого треба, через 30 днів зібрали манатки і валіть до себе… Нічого там не треба реінтегрувати. Вам треба звалити просто, і все реінтегрується автоматично за один тиждень,

– сказав олігарх.

Окрім того, бізнесмен висловив свою позицію і щодо окупованого Криму, відповідаючи на запитання про бізнес у Росії.

"Ніяких бізнесів (у Росії – 24 канал). Це з принципових міркувань… Якщо до кінця мого життя Крим не повернуть, то 100% Росія для мене закрита", – заявив Коломойський.