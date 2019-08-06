Зібрали манатки і валіть, – Коломойський про Росію, Донбас та Крим
Ігор Коломойський знову назвав війну на Донбасі "громадянським конфліктом". Однак цього разу наголосив, що "у гарячу форму" все переросло лише завдяки Росії.
Росія є джерелом цього, за словами Коломойського, "громадянського конфлікту". Про це український олігарх заявив в інтерв’ю російському виданню РБК.
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Окрім того, Москва також є "одним зі спонсорів" ситуації на Донбасі.
Якби не було Росії і вона прибрала геть, то ми б закінчили всі ці питання мирним шляхом до загального задоволення максимум за два тижні,
– вважає він.
Водночас Коломойський заявив, що Україна – єдина неподільна унітарна держава. За його словами, якщо почати федералізацію, то "завтра почнеться парад суверенітетів".
"Є закон про особливий статус, він узгоджений мінських угодами, і його щороку продовжують. Потрібно прибрати зміни Конституції, замінити п'ятирічним перехідним періодом особливого статусу Донбасу, провести вибори на цій території під наглядом ОБСЄ", – додав бізнесмен.
Коломойський вважає, що "Росія теж може сидіти і дивитися, але не втручатися".
Обрали всіх, кого треба, через 30 днів зібрали манатки і валіть до себе… Нічого там не треба реінтегрувати. Вам треба звалити просто, і все реінтегрується автоматично за один тиждень,
– сказав олігарх.
Окрім того, бізнесмен висловив свою позицію і щодо окупованого Криму, відповідаючи на запитання про бізнес у Росії.
"Ніяких бізнесів (у Росії – 24 канал). Це з принципових міркувань… Якщо до кінця мого життя Крим не повернуть, то 100% Росія для мене закрита", – заявив Коломойський.
Що ще казав Коломойський про Донбас?
Олігарх Ігор Коломойський заявив, що Сполучені Штати опосередковано підтримують "конфлікт на Донбасі", адже надають Україні військову техніку, серед якої і протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".
Він тоді заявив, що в Україні "внутрішній громадянський конфлікт... ніким не інспірований, ніякою Росією". При цьому бізнесмен не став заперечувати, що на непідконтрольних Україні територіях розташована не тільки російська техніка, а й перебувають російські військові.
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