Разумков прокоментував скандальні заяви Коломойського про Донбас

Якби на український Донбас не прийшли "допомагати" росіяни – війни б не було. Попри те, що на боці бойовиків воюють громадяни України, – це не громадянський конфлікт.

Такою є особиста позиція голови "Слуги народу" Дмитра Разумкова і очолюваної ним політсили, про це він розповів в інтерв’ю виданню "Лівий берег".

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Так Разумков прокоментував скандальні заяви Ігоря Коломойського про "громадянський конфлікт" на Донбасі. Олігарх, який повернувся в Україну після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, заявив – на Донбасі "українці воюють з українцями". Росія ж, за його словами, підтримує "одну частину українців".

Разумков зазначив, що "концепція Коломойського" є теж правдивою, бо деякі українці справді стали на бік агресора.

Якщо говорити про те, чому війна почалася, то явно не через мову. Якби туди не прийшли (росіяни на Донбас – 24 канал), не "допомагали", нічого б не сталося. Мова стала приводом "захищати" російськомовне населення спочатку в Криму, потім на Донбасі,

– сказав він.

При цьому голова "Слуги народу" зазначив, що це їм "дозволила Рада, коли вирішила на цьому попіаритися, коли окремі політичні сили вирішили підняти собі рейтинг".

"Але якби не було цього, я думаю, придумали б інше, знайшли б ще якісь приводи для того, щоб прийти когось "захищати", – додав Разумков.

Водночас він підтвердив, що Росія є агресором. Щодо окупованого Криму, то Разумков наголосив – потрібно робити все для його якнайшвидшого повернення. Однак, на його думку, "швидко цього, на жаль, не станеться".

Що ще казав Коломойський про Донбас?

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що Сполучені Штати опосередковано підтримують "конфлікт на Донбасі", адже надають Україні військову техніку, серед якої і протитанкові ракетні комплекси "Джавелін". При цьому він вкотре заявив, що в Україні "внутрішній громадянський конфлікт... ніким не інспірований, ніякою Росією". При цьому бізнесмен не став заперечувати, що на непідконтрольних Україні територіях розташована не тільки російська техніка, а й перебувають російські військові.