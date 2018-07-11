19:22
12 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Брежневские брови у Путина. Бесценный Шнуров
Вєсті Кремля
20:59, 11 июля
Вести.UA. Тренд хорватских футболистов. Страсти с "Интером"
Вєсті.UA
20:16, 11 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Собрание Нацсовета: какие телеканалы получили лицензию на цифровое вещание

212 Читати новину українською

В среду, 11 июля, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания наконец собрался и решил все ключевые вопросы. Этого общественность ждала около двух месяцев, ведь именно во время встречи должны были обсудить, какие каналы смогут смотреть украинцы.

Два месяца – именно столько времени совет не мог собраться из-за своего неполного состава. В частности последние заседания пропускали Ольга Герасимюк и Олег Черныш. Коллеги обвиняли их в блокировании реформы. В частности в интересах медиагруппы Игоря Коломойского.

Читайте также: Госдеп США выдвинул серьезные обвинения России

Ведь половина аудитории телеканала "1 + 1" сидит на аналоговом телевидении. Сами же отсутствующие жаловались на политическое давление, которое остальные члены Нацсовета пытаются осуществлять на телеканалы на старте предвыборной кампании по указанию из Администрации президента.

Никакой блокировки не происходило. Это было связано с необходимостью прояснить наши процедуры. Мы это сделали и это было заслушано в Верховной Раде. Национальный совет должен сохранять независимость, открытость, беспристрастность, никаких политических влияний. Это наше общее решение,
– отметила член Нацсовета по вопросам радиовещания и телевидения Ольга Герасимюк.

После этого Нацсовет наконец взялся рассматривать все отложенные ранее вопросы. Насущные были именно цифровые лицензии. И если "1 + 1" предоставили лицензию, как на чудо, без особых дискуссий. Так возникли оживленные обсуждения относительно другого телеканала – "Интера". Это медиа в эпицентре скандала из-за показа запрещенных фильмов, советских лозунгов во время концерта на 9 мая и т. д.

Именно поэтому уже два месяца под стенами Нацсовета активисты из организации "СИЧ" требуют лишения лицензии. Зато выступили и другие. Два пожилых мужчины из совета ветеранов Голосеевского района, которые, скорее всего, пришли по приглашению представителей канала.

В результате 6 – за и 1 воздержалась. Лицензия продлена, уже после этого рассмотрели вопрос о нарушениях телеканалов. "Интеру" все снова обошлось на этот раз штрафом в сумме 4 миллиона гривен. И дискуссий не было бы вообще, если бы все четко урегулировали на законодательном уровне.

Теги: Новости Украины Медиа Скандал с Интером СМИ
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Экономическое неравенство в определенной степени является нужным, – экономист о рынке труда
сегодня, 19:01 Экономическое неравенство в определенной степени является нужным, – экономист о рынке труда
Євгенія Мазур 21
В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень
сегодня, 18:00 В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень
66
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
187
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
сегодня, 18:00 Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
Дмитро Гнап 120
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Холодницкий подколол неистового Ляшко относительно выигрыша в лотерею и дома в Козине
 4 апреля , 13:45
Посол Канады предостерег Украину от последствий создания "Национальных дружин"
 6 февраля , 13:41
Новый взгляд SKODA OCTAVIA: тест-драйв от Авто24
 21 февраля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук