Собрание Нацсовета: какие телеканалы получили лицензию на цифровое вещание

В среду, 11 июля, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания наконец собрался и решил все ключевые вопросы. Этого общественность ждала около двух месяцев, ведь именно во время встречи должны были обсудить, какие каналы смогут смотреть украинцы.

Два месяца – именно столько времени совет не мог собраться из-за своего неполного состава. В частности последние заседания пропускали Ольга Герасимюк и Олег Черныш. Коллеги обвиняли их в блокировании реформы. В частности в интересах медиагруппы Игоря Коломойского.

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Ведь половина аудитории телеканала "1 + 1" сидит на аналоговом телевидении. Сами же отсутствующие жаловались на политическое давление, которое остальные члены Нацсовета пытаются осуществлять на телеканалы на старте предвыборной кампании по указанию из Администрации президента.

Никакой блокировки не происходило. Это было связано с необходимостью прояснить наши процедуры. Мы это сделали и это было заслушано в Верховной Раде. Национальный совет должен сохранять независимость, открытость, беспристрастность, никаких политических влияний. Это наше общее решение,

– отметила член Нацсовета по вопросам радиовещания и телевидения Ольга Герасимюк.

После этого Нацсовет наконец взялся рассматривать все отложенные ранее вопросы. Насущные были именно цифровые лицензии. И если "1 + 1" предоставили лицензию, как на чудо, без особых дискуссий. Так возникли оживленные обсуждения относительно другого телеканала – "Интера". Это медиа в эпицентре скандала из-за показа запрещенных фильмов, советских лозунгов во время концерта на 9 мая и т. д.

Именно поэтому уже два месяца под стенами Нацсовета активисты из организации "СИЧ" требуют лишения лицензии. Зато выступили и другие. Два пожилых мужчины из совета ветеранов Голосеевского района, которые, скорее всего, пришли по приглашению представителей канала.

В результате 6 – за и 1 воздержалась. Лицензия продлена, уже после этого рассмотрели вопрос о нарушениях телеканалов. "Интеру" все снова обошлось на этот раз штрафом в сумме 4 миллиона гривен. И дискуссий не было бы вообще, если бы все четко урегулировали на законодательном уровне.