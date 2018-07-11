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Зібрання Нацради: які телеканали отримали ліцензію на цифрове мовлення

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У середу, 11 липня, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення нарешті зібралась та вирішила всі ключові питання. Цього громадськість чекала близько двох місяців, адже саме під час зустрічі мали обговорити, які канали зможуть дивитись українці.

Два місяці – саме стільки часу рада не могла зібратись через свій неповний склад. Зокрема останні засідання пропускали Ольга Герасимюк і Олег Черниш. Колеги звинувачували їх у блокуванні реформи. Зокрема в інтересах медіагрупи Ігоря Коломойського.

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Адже половина аудиторії телеканалу "1+1" сидить на аналоговому телебаченні. Самі ж відсутні скаржились на політичний тиск, який решта членів Нацради намагається здійснювати на телеканали на старті передвиборчої кампанії за вказівкою з Адміністрації президента.

Жодного блокування не відбувалось. Це було пов'язано з необхідністю прояснити наші процедури. Ми це зробили і це було заслухано у Верховній Раді. Національна рада повинна зберігати незалежність, відкритість, незаангажованість, жодних політичних впливів. Це наше спільне рішення,
– зазначила член Нацради з питань радіомовлення і телебачення Ольга Герасимюк.

Після цього Нацрада нарешті взялась розглядати всі відкладені раніше питання. Найнагальніші були саме цифрові ліцензії. І якщо "1+1" надали ліцензію, як на диво, без особливих дискусій. То виникли жваві обговорення стосовно іншого телеканалу – "Інтер". Це медіа в епіцентрі скандалу через показ заборонених фільмів, радянські гасла під час концерту на 9 травня і т. д.

Саме через це вже два місці під стінами Нацради активісти з організації "СІЧ" вимагають позбавлення ліцензії. Натомість виступили й інші. Два літні чоловіки з ради ветеранів Голосіївського району, які, найімовірніше, прийшли на запрошення представників каналу.

В результаті 6 – за і 1 утрималась. Ліцензія продовжена, вже опісля таки розглянули питання щодо порушень телеканалів. "Інтеру" все знову обійшлося, цього разу штрафом у сумі 4 мільйони гривень. Та дискусій не було б взагалі, якби все чітко врегулювали на законодавчому рівні. 

Теги: Новини України ЗМІ Скандал з Інтером Медіа
Джерело: 24 канал
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