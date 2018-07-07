Держдеп США висунув серйозні звинувачення Росії

Державний департамент США звинуватив Москву в тиску на свободу преси та незалежность ЗМІ після того, як російський суд оштрафував радіо "Вільна Європа/Радіо Свобода" на 100 тисяч рублів.

Про це повідомляє Reuters.

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"Уряд Росії продовжує придушувати свободу преси і незалежність засобів масової інформації. Ми засуджуємо те, що в Росії, втілюючи в життя закон про "іноземних агентів", були адресно обрані як мішень "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" РСЕ/РС і "Голос Америки", – сказала в речниця Держдепартаменту Хезер Науерт.

За її словами, США закликають уряд Росії виконувати взяті на себе зобов'язання згідно з Гельсінським заключним актом та Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, а також з повагою ставитися до реалізації основоположних свобод, зокрема свободи вираження думок.