Госдеп США выдвинул серьезные обвинения России

Государственный департамент США обвинил Москву в давлении на свободу прессы и независимости СМИ после того, как российский суд оштрафовал радио "Свободная Европа / Радио Свобода" на 100 000 рублей.

Об этом сообщает Reuters.

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"Правительство России продолжает подавлять свободу прессы и независимость средств массовой информации. Мы осуждаем то, что в России, воплощая в жизнь закон об" иностранных агентах ", были адресно выбраны в качестве мишени" Радио Свободная Европа / Радио Свобода "РСЕ / РС и" Голос Америки", – сказала в пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науерт.

По ее словам, США призывают правительство России выполнять взятые на себя обязательства по Хельсинкским заключительным актом и Международным пактом о гражданских и политических правах, а также с уважением относиться к реализации основных свобод, в частности свободы выражения мнений.