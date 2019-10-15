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      Собственные семяна обходятся "Укрлендфарминг" в 4-5 раз дешевле покупных

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      Собственные семяна обходятся "Укрлендфарминг" в 4-5 раз дешевле покупных

      Одно из направлений деятельности крупнейшего украинского агрохолдинга "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка – семеноводство.

      На предприятии выращивают и дорабатывают на собственном семенном заводе 2/3 своей ежегодной потребности в семенах кукурузы. Использование собственных семян дает существенную экономию и гарантирует стабильное качество урожая.

      Группа компаний "Укрлендфарминг" стала героем проекта Smart Field 2.0 издания Latifundist.com. Холдинг, который является вторым по площади земельного банка в Украине (свыше 500 тыс. га) и входит в десятку крупнейших агрохолдингов мира, преимущественно использует собственные семена, что обходится в 4-5 раз дешевле, чем использование импортных гибридов. Дорабатывают семена на собственном семенном заводе.

      "В 2014 году на Зорянском семенном заводе была масштабная реконструкция. Его мощность увеличена до 650 тысяч посевных единиц в сезон. Предприятие входит в список 5 крупнейших семенных заводов Украины, – рассказывает директор Зорянского семенного завода Владимир Данилевский. – Одно из преимуществ нашего предприятия – наличие двух параллельных линий приема. Мы можем одновременно принимать два разных гибрида с разных полей – в общей сложности 800 т в сутки".

      Кроме кукурузы на заводе могут дорабатывать подсолнечник, сою и пшеницу. Здесь проводят полный цикл доработки семян – от принятия до протравливания и упаковки. В ближайшем будущем на заводе планируется технические усовершенствования. Здесь планируют вывести на производственные мощности пеллетнную линию, а также оборудовать сушки завода теплогенераторами, которые будут работать на отработанных початках кукурузы. Таким образом, отходы производства будут использоваться для отопления помещений и предприятие минимизирует использование газа.

      "Укрлендфарминг" – один из крупнейших агрохолдингов страны, занимающийся выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

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      Теги: Новости Украины Олег Бахматюк Ukrlandfarming Укрлендфарминг
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