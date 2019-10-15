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      Власне насіння обходиться "Укрлендфармінг" в 4-5 разів дешевше за покупне

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      Власне насіння обходиться "Укрлендфармінг" в 4-5 разів дешевше за покупне

      Один з напрямків діяльності найбільшого українського агрохолдингу "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) бізнесмена Олега Бахматюка – насінництво.

      На підприємстві вирощують і допрацьовують на власному насіннєвому заводі 2/3 своєї щорічної потреби в насінні кукурудзи. Використання власного насіння дає суттєву економію і гарантує стабільну якість врожаю.

      Група компаній "Укрлендфармінг" стала героєм проєкту Smart Field 2.0 видання Latifundist.com. Холдинг, який є другим за площею земельного банку в Україні (понад 500 тис. га) і входить до десятки найбільших агрохолдингів світу, переважно використовує власне насіння, що обходиться в 4-5 разів дешевше, ніж використання імпортних гібридів. Допрацьовують насіння на власному насіннєвому заводі.

      "У 2014 році на Зорянському насіннєвому заводі була масштабна реконструкція. Його потужність збільшена до 650 тисяч посівних одиниць в сезон. Підприємство входить до списку 5 найпотужніших насіннєвих заводів України – розповідає директор Зорянського насіннєвого заводу Володимир Данилевський. – Одна з переваг нашого підприємства – наявність двох паралельних ліній приймання. Ми можемо одночасно приймати два різних гібрида з різних полів – в цілому 800 т на добу".

      Крім кукурудзи на заводі можуть допрацьовувати соняшник, сою і пшеницю. Тут проводять повний цикл доопрацювання насіння – від прийняття до протруєння та упаковки. В найближчому майбутньому на заводі плануються технічні удосконалення. Тут планують вивести на виробничі потужності пелетну лінію, а також обладнати сушки заводу теплогенераторами, які будуть працювати на відпрацьованих качанах кукурудзи. Таким чином, відходи виробництва будуть використовуватися для опалення приміщень і підприємство мінімізує використання газу.

      "Укрлендфармінг" – один з найбільших агрохолдингів країни, який займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Власником "Укрлендфармінг" є український бізнесмен Олег Бахматюк.

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      Теги: Новини України Укрлендфармінг Ukrlandfarming Олег Бахматюк
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